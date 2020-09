Rozhovor s předsedou SPD Tomiem Okamurou

První poprázdninový Duel Jaromíra Soukupa, který bude tradičním zpestřením úterních večerů na TV Barrandov. Jako prvního hosta si po letních prázdninách moderátor Jaromír Soukup do Duelu pozval předsedu SPD Tomia Okamuru. Tématem nemohlo být nic jiného než koronavirus a jeho dopady na českou ekonomiku. Jak se daří současnou krizi Česku zvládat? Na to odpoví místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

Jedná se o doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa z 1. září 2020



Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobrý večer, vážení diváci televize Barrandov, vítejte u prvního poprázdninového Duelu, tradičního nebo tradiční součásti úterních večerů. Dobrý večer, pane Okamuro, bez dalších, bez dalších úvodů.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Dobrý večer vám i divákům.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já moc děkuju za to, že jste přijal pozvání do Duelu, prvního poprázdninového. Pane Okamuro, dneska, než se dostaneme k širším tématům korona krize a tak dále, tak já bych se chtěl věnovat ekonomice, zeptat se na váš názor, dnes vyběhlo několik čísel. Plnění státního rozpočtu ke konci srpna -230 miliard a pak Český statistický úřad ještě zveřejnil čísla ekonomické aktivity za první pololetí a je tam meziroční pokles zhruba o 11 % výkonu české hospodářství, váš komentář k oboum dvoum?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak pochopitelně to, že v hospodářství ten výkon poklesne a že se dostáváme do deficitu, to se dalo čekat, otázkou je, co pro to udělat, aby ten pokles byl co nejmenší a aby ten deficit byl také co nejmenší a tady bohužel vláda nekoná dobře, protože my už jsme právě, protože jsme to v SPD predikovali, tak jsme navrhli a už jsem o tom mluvil tady před prázdninami ten úsporný balíček ve výši 200 miliard korun, aby se škrtly nepotřebné výdaje, vláda to odmítla, to jsou třeba.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No jasně a teď mluvíme teda o státním rozpočtu, teď je tam deficit, to znamená za rozdíl mezi příjmy a výdaji 230 miliard a za první 8 měsíců to znamená zhruba od dubna musíme počítat s dopady té koronavirové krize a vy říkáte ušetřit 200 miliard, to by bylo dobrý, ale na čem 200 miliard?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak já bych ještě, doplnil ten váš údaj. To, že my jsme taky už predikovali, že ten deficit by měl být kvůli té krizi kolem 300 miliard, tak proto my jsme hlasovali ve sněmovně, ale to navýšení z 300 na 500, tady vidíme ten problém, proto, jak jste teďka prezentoval ta čísla, tak by si divák mohl myslet, hele oni navrhujou úsporu 200 miliard a ono už je to víc než 200 miliard, takže jsem to chtěl jenom, chtěl, chtěl jenom dovysvětlit a na čem ušetřit, je to úplně jednoduché.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já hledám téma, na kterém se pohádáme, tak pojďme, na čem byste to ušetřil 200 miliard, aby to bylo živější, neberte to osobně.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Pochopitelně, takže jenom nákupy zahraniční bojové techniky, konkrétně například ty bojová vozidla tam je to 52 miliard v zahraničí a já si myslím, že to jde minimálně odložit, protože dneska v krizi potřebujeme hlavně investovat státní peníze do českých podniků, aby ty, aby vlastně jsme investovali do naší ekonomiky, tím pádem se zaměstnávají naši lidi, daně se odvádí v České republice a ty veřejné peníze se potom recyklují v rámci České republiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To jsou ty, to jsou ty bojová vozidla pěchoty nebo jak se tomu říká.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ano, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pak myslím vrtulníky, to byste prostě neudělal?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Určitě ne, tam tam to má být 50 miliard, lze to minimálně odložit, nákup starých amerických bojových vrtulníků 17 miliard, tak to už bylo kritizováno mnohokrát, že je to špatně, to co odsouhlasil Andrej Babiš. Dále my jsme už podali zákon na zrušení inkluze ve školství, tam je to 6 miliard ročně úspora. Říkali jsme stáhneme vojáky z Afghánistánu, tam je to třičtvrtě miliardy ročně ta přítomnost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takhle.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Francouzi už to stáhli mimochodem a také jsou členem NATO.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Bojové, bojové mise, nákupy armádní.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já budu ještě pokračovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A co máte proti armádě vlastně?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ne naopak, my si vojáků velice vážíme a řada vojáků volí SPD. My nemáme nic proti armádě, my říkáme, že teď v krizi musíme právě spíše přesunout peníze do peněženek slušných a pracujících občanů, což jsou senioři, invalidé, pracující lidé, samoživitelky a tyhle ty drahé nákupy, které přesouvají peníze do německých peněženek a francouzský peněženek, tak to teď není potřeba, takže naopak my vojáky podporujeme a naopak myslíme na ně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale vyhodnotili jste si, že ty nákupy jsou prostě, nejsou potřebné, nejsou nezbytné /souzvuk zvuků/, přímo zbytné?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No, tak, tak teď krizi, teď si.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Myslíte si, že je tam zase nějaká korupce?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Teď v krizi, když se obrovské množství lidí ocitá bez práce, anebo se jim snížily příjmy, dostávají se do exekucí a nemají na nájmy, no tak než nákupy zahraničních bojových vozidel za 52 miliard, tak pojďme teďka pomoci těm slušným pracujícím lidem, invalidům /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

V jedné věci možná máte pravdu, jo já neříkám, že jenom v jedné, ale to je taková zajímavá věc, teď se hodně hovoří o tom, že se v těch mandatorních výdajů navýší o rouškovné, to znamená o těch 5000 schválených korun pro důchodce, což je zhruba 15 miliard korun a vedle toho o těch vrtulnících a bojových vozidlech a tak nikdo vlastně moc nemluví, proč vyvolává vášně přidání 5 tisíc korun seniorům a nevyvolávají vášně ještě dražší armádní nákupy čistě teoreticky?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já vám řeknu, proč to tak je, protože americké vrtulníky tady se v uvozovkách leze do zadku NATO a Američanům a co se týče přídavku důchodcům, se holt pomáhá českým důchodcům a to se některým stranám nelíbí, naopak SPD podporuje zvyšování důchodů, jak invalidních, tak starobních, ale to co my říkáme k těm 5 tisícům.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže to je jaké ty média a ty jsou řízeny z Ameriky?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ne, ne, ne, no tak všimněte si kdo je proti tomu zvyšování důchodů, proti zvyšování důchodů jsou Piráti, TOP 09, ODS, STAN a KDU-ČSL.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ty jsou řízeni z Ameriky?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ne, oni prostě souhlasí s tím, aby se místo, aby se přidalo českým invalidům starobním důchodcům, tak radši se mají, se mají plnit závazky vůči NATO, v uvozovkách nějaké závazky. Já s tím nesouhlasím, já si myslím, že je potřeba pomoci sociálně a finančně našim lidem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Váš názor tedy na to přidání, na to rouškovné, je pozitivní, to je v pořádku?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak já říkám, my to podpoříme, protože jsme pro každé přidání invalidním starobním důchodcům a i pracujícím lidem, my máme řadu návrhů, jsme na zákonu jsme podali, aby mě lidé, pracující lidé nižší daň, vyšší slevu na dani a tak dále, ale mně na tom vadí to, že ten návrh tý vlády, my ho podpoříme, ale není systémový, protože vláda zároveň zamítl návrh zákona z pera SPD, který už jsme před půlrokem podali, aby měli všichni invalidní a starobní důchodci minimální důstojný důchod ve výši minimální mzdy, to znamená 14 600 korun pro každého a až o té části zásluhově, samozřejmě za podmínky odpracovaných let pro pracující lidi, takže žádný nepřizpůsobiví nic nedostanou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže to přidání důchodcům těch 5 000 korun, stanovisko SPD pozitivní nebo negativní?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Hnutí SPD to samozřejmě podpoří, protože my jsme pro zvyšování invalidních důchodů, ale je to nesystémový návrh.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Invalidních a starobních tak.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ano tak má to být přidáno invalidním i starobním, my to podpoříme, ale je to nesystémový návrh, protože vláda zároveň zamítla návrh SPD, návrh zákona, který tam leží už půl roku, aby všichni invalidní a starobní důchodci měli minimální důstojný důchod ve výši minimální mzdy 14 600 korun.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To vím.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Aby to kopírovalo minimální mzdu a od té části zásluha.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je vaše stanovisko.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Omlouvám se, já musím říct ještě jednu větu a za podmínky odpracovaných let, proto to nedostanou nepřizpůsobivý a v případě invalidů ti co, ti to nemohli prokazatelně pracovat, protože za ty důchody do 14, 15 000 se nedá vyžít a na to vláda zapomíná a schválně to neřeší.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, tak takhle ty důchodci, výše důchodu to bylo dlouhodobě podfinancováno, to víme a podle mého názoru podfinancování důchodu, respektive rodin seniorů, bylo jedním důvodem tak masivního nárůstu podpory hnutí ANO, to je moje teorie, to se samozřejmě týká i dalších zaměstnanců placených ze státu třeba učitelé a podobně /souzvuk zvuků/.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já vám neřeknu žádnou teorii, já vám neřeknu teorii, já vám řeknu k tomu praxi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tím nechci, tím nechci jako říct, já tím chci uvést to, že nechci být proti přidávání peněz důchodcům, to určitě ne, ale dopady na státní rozpočet, pokud by váš, váš návrh prošel, máte to nějak spočtený, kolik by to stálo?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Protože to vypadá jako poměrně velká suma.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak určitě a tady na to musí, hned vám na to odpovím. Ten náš návrh je součástí důchodové reformy SPD, ruku v ruce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, ale to to chápu, ale víte, ono říct 14 600, přidáme 2,5 tisíce korun zhruba každý měsíc a tak dále, je, je fajn, akorát to může říct kdokoliv cokoliv, když neřekne to B, to znamená, kde na to vezme, tak zkusme takhle.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak na důchody se dává přibližně třetina státního rozpočtu, státní rozpočet ty příjmy jsou přibližně jedna a půl bilionu korun, takže je to cca něco přes kolem půl bilionu korun /souzvuk zvuků/, takže znovu říkám, že proto, a to je na celý balík státního rozpočtu, jenom ten balík těch úsporných opatření, který jsme navrhli, tak je 200 miliard, ale to není o tom, u nás je to součást, o přestruktulizování, restruktualizaci celého státního rozpočtu a já vám řeknu čím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte a teď mícháme spoustu věcí hromady, já se tomu snažím udržet nějakou formu, kolik by stálo to navýšení důchodů a pak se, kolik by to stálo a pak si pojďme říci, kde na to jakoby vzít, jestli úsporami ve státním rozpočtu, to znamená ta otázka zní, státní nebo důchody budou placeny ze státního rozpočtu, nebo jak to jako udělat, tak teď kolik by to stálo /souzvuk zvuků/ .

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Náš odhad zní, že by to stálo cirka 200 miliard korun, ale je potřeba zároveň udělat i restrukturalizaci vůbec důchodové, udělat důchodovou a restrukturalizaci rozpočtu, já vám řeknu jak, protože dneska je problém, že porodnost na jednu matku v České republice je 1,7 dítěte. To je, my se musíme dostat přes 2 děti na matku z pracujících rodin, protože jinak náš důchodový systém je totiž průběžně financovaný.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ti lidé, kteří o si to neuvědomují, tak si myslí, že my si dneska, my pracující lidé šetříme na své důchody. Ono tomu tak není, ale v těch systémech ve vyspělých zemích ani v České republice, my vlastně dneska z daní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Sice je to pojištění, sociální pojištění, ale fakticky to žádný pojištění není, to je prostě daň.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ale, ale, ale veškeré peníze co my dneska odvádíme na sociální pojištění, se za ně platí vlastně důchody současným důchodcům, to znamená, aby bylo na naše důchody, až my půjdeme do důchodu, my potřebuje mít v České republice dostatek dětí, které vyrostou a z pracujících rodin a budou pracovat a budou mít potenciál.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já tomu rozumím.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

A problém je, že Česká republika vybírá a stát nedělá nic pro to, aby podpořil pracující rodiny s dětmi, aby měly více než dvě dítěte, to navrhuje SPD, proto navrhujeme zvýšení.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A jak by to měl dělat?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Je to úplně jednoduché, za prvé, my navrhujeme, pakliže ten člověk prokazatelně ta rodina pracuje alespoň jeden z rodičů, tak od druhého dítěte více navrhujeme nulovou daň z příjmu, protože prokazatelně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A takový novomanželský půjčky a tak to?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

To máme v programu taky, je to www. /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To bejvalo, to bejvalo, aby se podpořila porodnost, tak byly novomanželské půjčky, já myslím, že to bylo 20 000 korun nebo 50 000 korun /souzvuk zvuků/ jaksi za socialismu.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ne jen, že bývalo, je to přímo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To by se vrátilo jo?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Je to přímo současný návrh SPD, mimochodem my jsme to prezentovali v našem programu Rodina na prvním místě www. rodinanaprvnímmiste.cz a my navrhujeme novomanželské půjčky ve výši 800 000 korun, státem garantované, s velmi nízkým úrokem, za podmínky, že alespoň jeden z rodičů pracuje a má čistou trestní minulost bez úmyslných trestných činů, já vám chci říct jednu věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A myslíte si, že opravdu, tak počkejte, tak ta důchodová reforma podle vás by měla zůstat průběžně financovaná, to znamená neměly by tam být soukromé zdroje, ale chcete větší počet pracujících obyvatel a toho dosáhneme tím, že podpoříme porodnost, takže bude víc dětí, až dorostou tak budou pracovat. Takhle to nějak je?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Je to úplně stejný model, který už úspěšně nastartoval mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, který právě masivně podpořil pracující rodiny, aby měly více dětí, už to přináší ovoce, zvýšila se porodnost, my odmítáme řešit to snižování demografické křivky imigrací.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já se já to nekritizuju, já tomu jenom chci rozumět, takže ten princip důchodové reformy je větší počet dětí?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Je potřeba mít více dětí z pracujících rodin, které mají potenciál pracovat, protože jinak není už ve střednědobém horizontu a shodují se na tom i ekonomičtí odbory v České republice, není ufinancovatelný důchodový systém. Dalším bodem našeho programu nejenom, že od druhého dítěte více nulové daně z příjmu pro toho pracujícího rodiče, protože dítě za svoje, za svůj život a už to bylo mnohokrát kalkulováno, respektive ten dospělý člověk pakliže vyroste, tak za svůj produktivní život.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Je to zajímavá teorie, to je jako zajímavá a máte to nějak spočtený, že by to jako vyšlo?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Je to, je to, už jsou na to mnoho analýz různých, můžou se diváci mrknout i na internetu, že člověk.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na tý vaší stránce jak jste /souzvuk zvuků/.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ty zdroje jsou tam www.rodina na prvním místě.cz.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A tam jsou analýzy?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Je to tam napsáno, ale člověk, který 40 let pracuje cca za svůj produktivní život, tak odvede na daních odvodech i na platby DPH více než 10 milionů korun za svůj život a už tato částka v podstatě se státu tím pádem vytvoří, vyplatí investovat do té pracující rodiny, aby měla více dětí, protože to dítě, když vyroste, tak to potom státu splatí /souzvuk zvuků/

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď jste mě přivedl na takovou myšlenku jo, protože ten průběžně financovaný důchodový systém, kdy prostě současní pracující na tom pojištění financují důchody těm, kteří už jsou prostě v penzi, to je známá věc, ono vlastně na stejném principu funguje i státní rozpočet. Ti, kteří pracují, odvádí daně a z těch daní stát platí svoje výdaje a teď tam je taková věc, máme 700 tisíc lidí, kteří jsou závislý na podpoře toho programu Antivirus, to je ten důsledek koronavirové krize, která ještě přetrvává, ale 700 000 lidí je drženo za to, že nepracují, tedy placeno za to, že nepracují, ten princip je jednoduchý, ten program Antivirus refunduje mzdy nebo valnou většinu část, část nebo velkou část mezd zaměstnavatelům za podmínky, že nebudou propouštět a tenhle ten program končí koncem října a teď jsou ty otázky 2. To, že ti současně pracující de facto platí 700 000 lidí za to, že nepracují, jestli jsi v pořádku a pokud ano, co se dělá podle vašeho, pro podporu podniků, teď v této době a do kdy ten program má fungovat?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak já jenom s dovolením jednu větu ještě, z toho našeho programu Rodina na prvním místě už se nám podařilo něco realizovat, zrušení daně z nabytí nemovitosti, to byl náš program, to leželo rok ten základ ve sněmovně a vláda si to převzala, prosadili jsme to a je to dobře, jenom pro vaši informaci, abysme lidem zpřístupnili nové bydlení a teďka k tomu vašemu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No jo, ale to nebyl jenom váš návrh.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No byl, no ve sněmovně ležel pouze náš návrh už od loňského podzimu, ještě /souzvuk zvuků/ na jaře to paní Schillerová mi to odmítala při jednání s panem premiérem, pak zjistili, že je návrh dobrý, převzali to SPD a my jsme rádi, že jsme to prosadili /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Závislých na rozpočtu státu, úplně stejným principem jako jsou důchody, lidé, kteří pracují a firmy odvádí daně a z z těch se teď platí 700 000.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak já bych jenom upřesnil, protože těch 700 000 lidí neplatí jenom stát, je tam 40, 40 % spoluúčast toho zaměstnavatele, protože.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ano podle toho jak jde, je to třeba 60 % mzdy a z těch 60 % /souzvuk zvuků/ a 40 procent zaměstnavatel nebo 80 %. Takže tam ta spoluúčast toho zaměstnavatele, cíle bylo udržení pracovních míst, já si myslím, že je dobře, že stát si spočítal, já jsem to říkal už od jara, jsem to říkal vládě, že bude levnější podpořit ty udržení pracovních míst, než vytváření nových pracovních míst, protože sám víte, že když ta firma jednou skončí a zkrachuje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takhle já chápu a teď vy jste teda příznivcem tohohle programu.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Určitě stát určitě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, jako tady nikdo nediskutuje o tom, že, že, že by nebyl v pořádku, teď jde jenom o tu délku, jak dlouho mají být ti lidé placeni za to, že nepracují, tak o tom se tady bavíme, protože to zafungovalo, že nedošlo k nějakému dramatickému otřesu na trhu práce, to je pravda.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No, ale ještě si řekněme B, že to nebyl výmysl ani hnutí ANO ani paní Maláčové ani KSČM. Antivirus a potažmo ještě jiný, jiný způsob kurzarbeit jsou vyzkoušené modely ze zahraničí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Každý stát plus minus něco takového udělal, to je pravda.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Takže to není žádný výmysl tady současné vlády, oni naopak to vzali odjinud, ale my jsme to samozřejmě podpořili, já jsem to vládě naopak říkal, protože znovu říkám, že ekonomicky je jasně dáno z mnoha studií, že je levnější pro stát udržet stávající pracovní místa ve firmách, než když jednou ta firma zkrachuje a pak se vytváří nová místa. To je prostě a jsem rád, že to vláda pochopila.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A jak to má dlouho trvat?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak já si myslím, že by samozřejmě bylo dobré, aby to trvalo co nejdéle, protože stále ten stát přijde levněji držet pracovní místa, byť ty firmy jsou na tom špatně a jsou v krizi, než platit všem lidem podporu nezaměstnanosti, ten stát přijde levněji, pořád /souzvuk zvuků/ ten Antivirus a kurzarbeit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

On si stát teďko jako vlastně pořídil dalších 700 000 zaměstnanců a teď je jenom otázka, kdy se rozhodne to ukončit.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak a teď je problém.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ta druhá logická otázka je tak, buďto to budou dělat donekonečna, anebo by současně měli pomoci těm firmám, aby pro ty zaměstnance byla práce a teď je otázka /souzvuk zvuků/ jestli to oni dělají no.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

A to jsem chtěl říct právě to B a děkuju, vracíme se v podstatě na úvod pořadu, kde já jsem kritizoval, že se téměř 100 miliard korun v investicích třeba na těch zakázka vyvádí do zahraničí, chce vláda platit a už si to odsouhlasili, místo aby se těch téměř 100 miliard korun investovalo do práce pro české firmy a pro české zakázky, které potom můžou zaměstnat české občany, a to samo přispěje, ruku v ruce by s tím mělo mimo jiné jít to a už jsou s tím sociální problémy třeba na Plzeňsku, já říkám tvrdě, ale já navrhuju ukončit pracovní povolení všem zahraničním pracovníkům, kteří tady nemají dneska práci, protože prostě práci potřebuje pro české občany, je to prostě tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Máte na mysli třeba ve stavebnictví, v zemědělství nebo ty málo kvalifikované?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No tak, když se podíváte do Prahy, tak jsou to i pracovní místa třeba na prodavače a jo jako a si nebo na řidiče.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, tak já jenom tady poznamenávám, že spousta provozů, ať už jsou to třeba nemocnice nebo já nevím úklidové firmy, zemědělské provozy, skladovací haly a ty tyhle ty firmy, tak otevřeně říkají, že bez pracovníků ze zahraničí prostě nemůžou fungovat.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No právě, že ta situace se postupně mění, teďka od podzimu začne stoupat nezaměstnanost a stát by se na to měl připravit a hlavně by měly ty úřady práce, by měly skutečně aplikovat podmínku, že dávat pracovní povolení pouze na pracovní místa, omlouvám se, já to musím doříct tu větu, na které prokazatelně se nehlásí český občan, protože teď na podzim.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Přitvrzení těhle pravidel pro získání pracovních povolení?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Protože teď na podzim dobíhají výpovědi, dobíhají odstupné a řada lidí se začne ocitát v podstatě bez práce /souzvuk zvuků/ a našim občanům musíme práci prostě nabídnout.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jasně, jako to je v pořádku, přitvrzení politiky při získání pracovního povolení pro cizince je určitě v pořádku. Já jsem jenom upozornil na některý provozy, který říkají, že by to mělo opačný efekt, ne že by to Čechům pomohla, ale uškodilo, protože se bez toho neobejdou /souzvuk zvuků/.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já jsem vám na to pane řediteli, odpověděl, je to místo od místa a je potřeba, aby úřady práce skutečně pečlivě sledovaly tu podmínku, zda-li na to daný pracovní místa, na tu danou profesi se nehlásí žádný český občan jo, teďka už i řada českých občanů se obrací na úřady práce /souzvuk zvuků/, ne, ne, oni se už teďka aktuálně se obrací na úřady práce, ten zájem o práci a ty dotazy na práci stoupají na úřadech práce ze strany českých občanů a potom je tristní, když na práci, o kterou by měl zájem český občan, tak jí blokuje zahraniční cizí státní příslušník, takže tady je potřeba, aby ta vláda k tomu přistoupila flexibilnějš, což zatím nedělá a zase budeme mít s tím ekonomické problémy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jo, mimo jiné já jsem si na vašem Facebooku, já jsem tam váš sledující, jeden z těch sta tisíců sledujících.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Děkuju.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Všiml, že jste trošku přitvrdil vůči migraci a zase se vrací ta stará rétorika, že je to, že je to nebezpečí pro naši kulturu ekonomiku a tak dále a tak dále, sdílíte tam různé videa, myslím, že jste měl dokonce problémy tuším s Facebookem nebo s Twitterem, nevím teď, že vám chtěli smazat tu stránku, protože nebo vám nějak udělat nějaký restrikce, protože tam sdílíte věci, který nejsou v souladu s hodnotou, s hodnotami Facebooku, heleďte, je to předvolební věc nebo tam máte nějaký reálný podezření, že ty migranti pro nás jsou nějaký nebezpečí, že nás tady budou okupovat nebo, že, že jejich počet stoupá, protože jste v podstatě jediný, já jsem si nevšiml, že by tedy stoupalo nějaký počet nelegálních migrantů, nebo, že by se plnily ty uprchlické tábory.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak jsme rád, jsme, jsem rád, že jste to řekl, že SPD je jedinou stranou v parlamentu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A je otázka, jestli je to dobře nebo špatně.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já vám na to odpovím, které prosazuje nulovou toleranci migrace, nelegální migrace a jsme proti islamizaci, co se týče vašeho dotazu, krátce zareaguji ten Facebook, ano já jsem zveřejňovali i na YouTubu ta otřesná videa, co páchají nelegální migranti v západní Evropě, kdy znásilňují, vraždí, dělají výtržnosti a samozřejmě to se Facebooku původně nelíbilo a víte, jaké to má vyústění, to jsem vlastně nikde v médiích vlastně neřekl, Facebook se ozval před 14 dny a řekl, že to, že mi hrozilo zrušení profilu, byla prý technická chyba.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To vám řekli?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Takže to mě překvapilo /souzvuk zvuků/, já myslím, že nebezpečí trvá, ale k tomu vašemu dotazu, pane řediteli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste se hrozně rozčiloval, že to je útok na svobodu slova.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já jsem se nerozčiloval, já jsem říkal, že je to cenzura, protože poukazovat na reálný činy reálnými videi, co předvádí v západní Evropě nelegální migranti.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, tak ale já nechci nikoho jako bránit, ale jako když se to udělá selektivně, tak to může být trošku manipulativní, to, to musíte uznat.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Počkejte, tak když zveřejňujete reálná videa, na tom přece není nic manipulativního, naopak by Česká televize měla vyváženě informovat nejenom o tom, jak oni říkají, jak Evropská unie a migrace je skvělá, ale měli by informovat o tom /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já si opravdu nemyslím, že migrace je skvělá, jenom chci být úplně spravedlivý no.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já vám ale odpovím na tu vaši otázku ohledně té migrace, takže pane řediteli, jsem rád, že vám tu informaci může podat, teďka aktuálně vláda hnutí ANO a ČSSD vyhlásila program za 95 milionů korun z veřejných peněz, že chtějí vybudovat nová migrační centra ve čtyřech krajích České republiky. Je to Praha, Jihomoravský, KRálovéhradecký a Ústecký kraj.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A co chtějí vybudovat přesně?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Mají tam migrační centra, které budou se starat, je tam přímo napsáno i o uchazeče o azyl, to znamená o migranty, my jsme absolutně proti a proto prosíme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A co s nima chcete dělat, když sem přijede někdo a žádá o azyl, no tak to české úřady musí posoudit, no ne já se ptám.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já vám na to odpovím, já myslím, že ideální maďarský model, protože, protože v Maďarsku si hlídají hranice a tyto problémy potom taky nemají, u nás ty problémy mají.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jakože tam vůbec nepřijdou.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No, tak ty české hranice jsou jako cedník, ostatně víme, že byl právě odsouzen za znásilnění nezletilé české dívky africký muslimskými migrant a dostal skandální 4 roky, přestože horní hranice je 10 let. Jako a ten se tady nelegálně pohyboval.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, ale o tom jsme se už jako hádali jo, já jsem tam protestoval proti tomu, já jsem opravdu protestoval proti tomu, abyste hodnotil výši trestu, kterou uložil soud, protože o tý věci ten spis jako neznámé, on dostal, pokud vím ústavní léčbu a potom nepodmíněný trest odnětí svobody, odvolací soud mu to teďko zvednul.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Zvednul mu to /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A taky jsem jako říkal, že zločinec je zločinec a že teda odmítám rozlišovat, jestli je teda někdo migrant nebo, nebo Čech nebo podobně, spáchal konkrétní trestný čin /souzvuk zvuků/, no, ale kdyby to byla masová věc.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Omlouvám se, ale já tu kauzu znám, soud jak víte na tom odvolacím řízení rozhodl, že toho migranta nelze vyhostit, protože do teď nepřiznal, z jaké africké země je. To znamená, on si tady odpyká tříletý trest /souzvuk zvuků/ a my mu budeme muset /souzvuk zvuků/ celý život ho tady platit, vždyť přece není normální, vždyť to je těžkej kriminální čin znásilnění /souzvuk zvuků/ a ještě loupežně přepadnul.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Taky za to dostal trest, já odmítám.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Čtyřletý trest.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ježiš marja, pane Okamuro, nezlobte se, ale já odmítám kritizovat práci soudů, protože pravomocně soud rozhodl takto, dostal ústavní léčbu a nepodmíněný trest odnětí svobody a já teda jako opravdu nemůžu říkat, jestli měl dostat 6 nebo 4, to nejde, to přece musí soudce.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Pane řediteli, vy to nekritizujte, já to kritizovat budou, protože jestli je horní sazba 10 let, on tady byl nelegálně, ani se nepřizná, odkud je, ten má dostat horní hranici a ještě bejt vykastrovanej.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vykastrovanej, to jste říkal a to mě teda, to mě teda rozčílilo už minule.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Vždyť je to normální trest, chemická kastrace je normální trest, který ukládají soudy, jako co vás na tom překvapuje?

Jaromír SOUKUP, moderátor

/souzvuk zvuků/ ale prosím vás, vy jste soudce nebo co, jak můžete říkat jako místopředseda sněmovny, že má někdo dostat vyšší trest a k tomu má být vykastrován?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Prosím vás, soud konstatoval, že ten čin, že ten čin byl spáchán, dívce bylo 15 let za bílého dne, dívka šla domů, to je šílený.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ježiš marja, to je samozřejmě šílený, ale já odmítám, abyste i v tý naší debatě jsem měl pocit, že jako ho bráním toho zločince, já ho vůbec nebráním, já jenom bráním principy právního státu, to je jednoduché.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

A já bráním slušný a pracující občany České republiky. Je to výsměch ten trest, nezlobte se na mě, já vím, že se v tom neshodneme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne v tom se teda opravdu neshodneme, já, já jako nebráním vůbec nikoho, kdo se dopustí jakýkoliv trestný činnosti, natož takovýhle odporného zločinu, ale bráním principy fungování justice, to je všechno.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Prosím vás, tak je to nastaveno špatně, on dostane 4 roky, po dvou letech bude propuštěn za dobré chování, a my ho tu budeme muset ještě živit, protože ho není kam vyhostit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak vy jako budete navrhovat změnu trestního zákona nebo já nevím?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Vždyť jsme to už navrhli, my, my jsme přece navrhli například reformu soudnictví, aby soudci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste odvolávali soudce?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Nene, aby soudci měli, ne ne, aby soudci měli časově omezený mandát na 5 let, jako je to v některých státech, například ve Spojených státech, aby potom museli obhajovat ten svůj mandát, kde se vyhodnotí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Kdo by je jako jmenoval? U nás je to udělaný tak, že se složí justiční zkoušky a všechny soudce.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

A je doživotně neodvolatelnej no.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Všechny soudce jmenuje prezident republiky na návrh, projde to ministerstvem spravedlnosti a ty jsou doživotně jmenovaný a ty, kdyby to bylo jako po vašem, tak soudci by byli volený někým?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ne ne /souzvuk zvuků/ v Americe jsou voleni /souzvuk zvuků/, ale já vám chci říct jednu věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A počkejte, kdo by je jako jmenoval na tu, protože vy jste říkal, že by museli obhájit svůj mandát, tak před kým by ho jako obhajovali?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak já vám to říkám, to jmenování může probíhat tak jako dneska, ale byla by klidně soudní senát odborníků, může to být třeba jako máme dneska soudní kárný senát například, tak ten je složen ze soudců, že jo a tak dále a před nimi by se vyhodnotila ta práce, například rozdíl rozsudků, odlišných rozsudků odvolacích soudů a toho nižšího soudu, protože s tím máme v České republice problémy, délka řízení, délka řízení například.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No jo, no ne, protože když říkáte tohle, no tak je potřeba říci, že už v tuto chvíli je možné soudce zbavit taláru, dělá to kárný senát, na návrh ministr spravedlnosti, každý měsíc, každý měsíc ministryně spravedlnosti nebo ministr spravedlnosti navrhuje kárnému senátu odvolání.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Pane řediteli, každý si může dohledat na internetu, že například soudci, který pochybili až v desítkách případů, tak jejich původní tresty je, že jim sníží jejich 150 tisíc plat o 5 procent na půl roku /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já tyhle útoky nemám rád, ne protože vy říkáte, že se bude posuzovat shoda odvolacích nebo rozhodnutí odvolacích soudů proti prvostupňovým soudům, ale to je přece princip spravedlnosti, pokud se vám ten rozsudek prvního stupně nelíbí, nesouhlasíte s ním v občanskoprávní, tak se prostě odvoláte, v trestních věcech také, ale ten více stupňový systém je, je prostě zárukou spravedlnosti /souzvuk zvuků/, přeci nemůžete myslet vážně, že by se soudci kontrolovali a nějak se obávali toho, jak rozhodnout v politicky nebo jakkoliv jinak v mediálně citlivých kauzách, protože budou muset svůj mandát obhajovat, já nevím no.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak to není, tak vy jste mě asi neslyšel.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Slyšel.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Za prvé v České republice je ve srovnání se západem, je ten rozdíl to, kdy při stejných důkazech u stejné kauzy rozhodne jinak jsou nižší instance a vyšší instance, co svědčí o nekvalitě soudců, tak my máme tam jeden z největších problémů z demokratických zemí, takže sledovat ten parametr není nic nedemokratického /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takhle to není.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Druhá věc je, /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Není to pravda.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Pane řediteli, druhá věc je, že já jsem zákonodárce a já mám právo navrhnout zákony i ohledně soudnictví.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No určitě.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Není to ovlivňování justice, to je přímo moje právo, pravomoc /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jako já jsem rád za tuhle tu debatu, ale jakoby kritika místopředsedy sněmovny konkrétního rozhodnutí soudu, protože se to politicky hodí, se mi nelíbí, tady bereme akademickou debatu o odvolatelnosti soudů /souzvuk zvuků/, o nějakým limitovaný mandátu soudce, tak jsem se jenom zeptal, jak by to teda bylo a vy říkáte, že by, že by jako existoval nějakej senát, který by hodnotil jejich jako rozhodnutí a navrhoval prezidentovi, aby je jmenoval znova?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Jako například, jako když je kárný senát u soudu složený ze soudců, tak já říkám, že by podobný senát mohl vyhodnocovat práci soudu po pěti let, po pěti letech toho soudce, pakliže chce pokračovat dál, přesně dané parametry a pakliže by byl nekvalitní, no tak už by prostě nepokračovat, to přece není politické, politické ovlivňování, je to zkvalitňování soudců, soudci nejsou stát ve státě, oni mají sloužit vlastně zájmu občanů, v zájmy veřejného zájem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, ne, ne /souzvuk zvuků/, počkejte, pane Okamuro.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Vy čekáte 10 let na rozhodnutí /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já to chápu, ale soudci nemají co sloužit, soudci mají rozhodovat a rozhodovat, rozhodovat ve sporných věcech a rozhodovat trestní věci a rozhodovat ve sporných věcech tak, aby bylo v tomhle státě, aby byla spravedlnost, to je všechno /souzvuk zvuků/. Oni nemají komu sloužit, soudce je soudce.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

/souzvuk zvuků/ vy jste mě chytil za slovo. To sloužit zatím si stojím za tím slovem, ale sloužit veřejnému zájmu jsem řekl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Veřejný zájem je co?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Veřejný zájem je například, aby byla dodržována Ústava, zákony a podobně a například, aby v České republice o bezpečnost, aby to bylo bezpečno a spravedlivost, aby tady byla spravedlnost /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To se musí rozhodovat podle zákona, pokud máme současný právní systém, kdy zákon zakazuje věci, ať už jakýkoliv zákon občanům a ty to poruší, tak soudci jsou od toho, aby zákon byl dodržován a právo bylo vynuceno, to je všechno, nic víc oni mají co se starat o.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak já vám další konkrétní příklad, jak víte /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Soudci musí rozhodovat o konkrétních věcech.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Pane redaktore, takže u znásilnění toho /nesrozumitelné/ s migrantem byla sazba 2-10 let, jak víte, soudce dal nejdřív 2 roky ve spodní, ve spodní hranici sazby, po odvolání 4 roky. Mě to prostě spravedlivý nepřipadá a vy říkáte, že je to správně, že si to mají rozhodovat, jak chtějí, já říkám, ne ten člověk měl dostat 10 let.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Okamura, ale tohle to je opravdu sprosťárna od vás. To je prostě sprosťárna, co my říkáte, takhle se mnou opravdu mluvit nemůžeme, já neříkám, vy my, vy my se snažíte vnutit to, že souhlasím s nízkým trestem pro pachatele, /souzvuk zvuků/ to není pravda.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ne, ne, ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To není pravda.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

To vám nevnucuju ani náhodou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jenom říkám, že soudci jsou nezávislí a tak to musí zůstat, já jsem fakt jenom citlivej na jakýkoliv ovlivňování justice, to prostě tak nefunguje.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ale pane řediteli, já stejně jako občan mám přece právo říct, že s tou adekvátnosti toho rozsudku nesouhlasím. To je přece moje právo, já to prostě můžu říct o těch soudcích. A já nemůžu souhlasit, že mám mlčet k rozsudku, kdy tady za krádeže pěti kusů pečiva, jak víte, před pár týdny, dostal, ano byl v podmínce ten člověk ale, dostal 2 roky natvrdo za krádeži v Brně, za krádeži pěti kusů pečiva a stejný 2 roky dostane, dostane tady nelegální migrant za znásilnění nezletilé dívky, nezlobte se, já k tomu prostě mlčet nemůžu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jako občan určitě máte právo tohle to říkat, jako místopředseda sněmovny byste měl podle mého a nemůžu vám mluvit do vaší práce, ctít přísně to rozdělení moci zákonodárné, soudní a výkonné a má možná byste měl lidem vysvětlovat její principy, tak si to myslím, jste vysoce postavený ústavní činitel, ale vůbec vás nechci tady mentorovat nebo školit.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak já vám řeknu jiný příklad, ten je teďka velmi aktuální. My navrhujeme zmrazení platů politiků a jak víte, tak, když to tenkrát se snížily platy před několika lety i soudcům, to jsem ještě nebyl ve sněmovně, tak soudci si vymohli Ústavního soudu, že jim se to má nechat zvýšený a že se má snížit jenom, zamrazil jenom politikům, to znamená zákonodárnou moc oni úplně popřeli, přitom to bylo v pravomoci vlastně parlamentu určit ten zákon o výši platů ústavních činitelů a oni sami sobě si, sami sobě si vlastně rozhodli, že jim se to má zvyšovat /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ústavní soud /souzvuk zvuků/.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Že jim se to má zvýšit do astronomických výšin, ale, ale politikům ne, já jsem pro zamražení platů politiků, já nejsem pro zvyšování platů politiků /souzvuk zvuků/ naopak porušili to.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Právo zrušit právní předpis má pouze ústavní soud.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No a já vám říkám /souzvuk zvuků/, přestože to bylo v pravomoci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A myslíte si, že ústavní soudce nebo Ústavní soud byl prolobbován ostatními soudci a vyšel jim vstříc jo anebo takhle to myslíte?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak oni sami sobě si odsouhlasili vysoké platy, přestože ten, ten zákon o platu ústavních činitelů je čistě zákonodárná pravomoc, je to na základě toho, co má, která strana v politickém programu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, ale.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

A oni se postavili té zákonodárné moci, takže jestli tady někdo porušuje /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, protože víte Okresní soud v Chebu nemá vůbec nic společnýho s Ústavním soudem, to je úplně jiný těleso, já jsem přesvědčen, že předseda Okresního soudu v Chebu žádného ústavního soudce nikdy neviděl /souzvuk zvuků/.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Sám přeci víte, že to na ten Ústavní soud nejdřív ty soudci podali, no takže to není jenom rozhodnutí Ústavního soudu samotné, jenom abysme si to upřesnili, takže soudce to tam podali v tom Ústavním soudu, takže říkejme to teda celkově a neříkejme to /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, to je v pořádku, tady ten případ se stal, to je v pořádku, já si na to taky myslím svý, jenom jako říkám, že když podali soudci návrh na zrušení konkrétního právního předpisu, tak to neznamená, že /souzvuk zvuků/ automaticky vyhoví.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já reaguji na to, že vy říkáte, že my politici nemáme myslet do moci soudní, ale právě ty soudci hovoří do věci zákonodárné, která jim vůbec nepřísluší, nepřísluší a sami sobě si přiklepli vysoký platy, přestože my jsme /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale já nevím, já se nechci točit pořád v kruhu, ale já vám říkal, že se mi nelíbí hodnocení ze strany politiků zákonodárné moci, místopředsedy sněmovny, hodnocení konkrétního rozhodnutí, konkrétního soudce v konkrétním případě, notabene, když zcela evidentně se vám to politicky hodí, no.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No, tak ne jenom, že nám to hodí, já se, já si, jestli mě znáte, já se /nesrozumitelné/ vy mě znáte dlouho. Já se zastávám dlouhodobě všech nespravedlivě nespravedlnosti v České republice, ať jsou to exekuce, vždyť ostatně my jsme navrhli ze státní exekutorů a další řadu opatření /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A tohle to zestátnění těch exekutorů, to má nějakou odezvu u ostatních partnerů?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Rozhoduje Poslanecká sněmovna, která je složena tak, jak je složena. Tak mě zajímá, jestli to zestátnění exekutorů má nějakou podporu u jiných stran nebo?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ano, my jsme to podali, tuším před třema měsícema, vláda k tomu zaujala negativní stanovisko, no tak teď jsou za měsíc krajské volby, příští rok sněmovní, takže uvidíme, kolik nám dají občané mandátů, protože to co předvádí exekutoři.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No, tak máme rok do voleb, to co, takže je evidentní, že vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM jsou na straně exekutorů, SPD bojuje proti té exekutorské dneska té zvůli, my chceme taky, aby se taky nejprve platila jistina, až potom poplatky, /nesrozumitelné/ chceme zrušit úroky z úroku, ten zákon nám tam leží, opět ho tyto strany odmítly, takže za rok jsou volby a já prosím občany o podporu a my chceme pomoci 700 000 lidí, kteří jsou v exekucích, aby dluhy se platily, ale aby to ty lidi nezruinovalo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste se tak jako sám jako přiznal bezděky možná, že je to teda váš jako volební tahák, zestátnění těch exekutorů, protože teď se, já jsem se vás neptal, já jsem vám nic jako nenaznačil, sám jste to dal do, do spojitosti s volbama příští rok a děkujete občanům.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No, tak já myslím, že těch návrhů mám víc a teďka aktuálně se nám podařil majstrštyk, že prošel prvním čtením a teďka v září a v druhém čtení náš zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, takže nám držte, prosím, palce, za měsíc jsou krajské volby, podpořte nás, protože od ledna by to mohlo platit a konečně ukončíme zneužívání nad nepřizpůsobivými a přesuneme ty peníze, ty peníze přesuneme ke slušným a pracujícím lidem na důchody /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je teda jako volební, volební teďko tahák na ty krajské a senátní volby?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

My těch témat máme obrovské množství.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, já se ptám, kam cílíte a co chcete dosáhnout v těch krajských volbách teďko hejtmana nebo, myslím, že Jaroslav Foldyna za vás kandiduje v Ústí nad Labem.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

V Ústeckém kraji.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ten Ústecký kraj to je to, kam se soustřeďujete, tak to na mě působí, ale ptám se jenom?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak my se soustředíme na všechny kraje, v každém případě jednou větou pro nás je důležité, náš program shrnout do jedné věty, slušný a pracující člověk na prvním místě a mezi ty slušné řadíme i invalidní důchodce, starobní důchodce, všichni lidi, co žijí řádným životem, studenty a podobně /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je teda stejně síla, jak se tady strhl boj o důchodce, o jejich hlasy. To je vtipný fakt, protože teď snad není žádná strana, která by neměla důchodce jako první prioritu. To je dobrý, že jo?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Zajímavý je, pane řediteli, že jediný SPD jo, to o tom nemluví a reálně jsme podali zákon o minimálním důstojném důchodů na hranici minimální mzdy a o té částky zásluhově.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste nějak ochotně vysvětlili.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Mimochodem stejný zákon platí ve spoustě zemí západní Evropy, ale Andrej Babiš vždycky chce vždycky před volbama dát pár 1000 jenom jo, a nechce opravdu udělat ten systémový zákon, co navrhujeme my, aby důchodci invalidní měli jistotu že, že nikdo nebude mít pod 15 000, že budou mít důstojný život, a to navrhuje v podstatě jediní SPD.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To jste říkal, to jsme si už vysvětlili. Pane Okamuro, poslední otázka a nemůže být jiná, Miloš Vystrčil, vy jste známý podnikatel v cestovním ruchu, vy sám jste mi říkal, že z Číny, z Japonska, z Koreji dovážíte turisty nebo vaše firmy dováží turisty a zajišťují jim tady pobyt, co říkáte té přestřelce, diplomatické přestřelce okolo, okolo návštěvy Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak já si myslím, že hrajeme pouze užitečného idiota Spojeným státům americkým, ostatně i ministr zahraničí Mike Pompeo poznamenal v komentáři k té cestě českého předsedy Senátu, že tam vlastně žádný zahraniční představitel, byl tam jenom americký ministr zdravotnictví zatím a že se chce podívat na tu reakci, jak to vlastně s tou cestou dopadne, takže jsme zkušební králík pro USA.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy myslíte, že Spojené státy teda Miloši Vystrčilovi nějak nařídily /souzvuk zvuků/, aby tam jel, aby to jako otestoval?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Oni se usmívají a podívají se, jaké škody /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No to určitě a teď, no a teď Čína řekla, že zaplatí Miloš Vystrčil vysokou cenou, co by to mělo být?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Podívejte se, já jsem proti tomu, aby se jakákoliv zahraniční země vměšovala do našich vnitrostátní zemí. Já nejsem ani proruský ani pro čínský, ani pro americký, ani pro bruselský, já jsem prostě pro český, pro moravský, pro slezský, takže mě tyhle ty výroky, ať je to od kohokoliv, mi vadí. Na druhou stranu ta, ta cesta to Miloše Vystrčila, kterého zvolilo do senátu 8000 lidí, s tou cestou nesouhlasí ani prezident Zeman, kterého zvolilo 2 800 000 lidí, vidíte ten nepoměr, tak je.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je jako logika, tak jako, že by předseda Senátu měl jezdit jenom tam, kam nebo dělat jenom to, co mu prezident jako doporučí, poněvadž ho zvolilo víc lidí nebo já nevím? No ne, já chápu, co říkáte, jenom mi ta logika úplně jako nesedí jo.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Já vím, že jste právní, takže víte, že podle českých zákonů má zahraniční politiku v gesci prezident a vláda, nikoliv předseda Senátu /souzvuk zvuků/

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ona jí má vláda a prezident zastupuje Českou republiku navenek a velvyslance a tak.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

A není to Senát pro vaší informace, ale já vám řeknu jednu informaci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže by tam jako neměl jezdit nebo jako předseda Senátu by měl dát na doporučení vlády a prezidenta, takhle to je?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Víte, ono je to vlastně úplně stejné, jako kdyby čínský prezident jednal s katalánskou vládou o Španělsku jako jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, s katalánskou vládou. Fakt jo?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No, tak protože referendum v Katalánsku dopadlo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Myslíte, že madridská vláda by řekla, že zaplatí vysokou cenu?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No tak rozhodně ne ne, tak počkejte, já s tím čínským vyjádřením nesouhlasím. To ať nám tady nikdo nemluví do našich /nesrozumitelné/ věcí, pojďme si, pojďme si naše věci s pane Vystrčilem politicky vydiskutovat v České republice, to jsem řekl na úvod, že nesouhlasím, aby Čína nebo kdokoliv, ať to nechají na nás, ale jedním faktem je to, že například ta, nás to poškodí velice, protože všechny západní země v čele s USA i západní Evropou, čile obchodují s Čínou, vyrábí tam všechny západní firmy /souzvuk zvuků/ tam vyrábí zboží, vydělávají dělávají miliardy a z nás tady udělali užitečného idiota, a to je myslím špatně, protože třeba čínští turisté jezdí 620 tisíc, za loňský rok jich přijelo, utratili 10 miliard korun v České republice. Přineslo to obrovský počet pracovních míst pro české občany, kteří jsou dneska bez práce, mně si stěžují i majitelé skláren, zrovna minulý týden jsem se s jedním potkal /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, ale teď nejezdí kvůli, kvůli tomu koronaviru, že jo.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ne, tak to není pravda, omlouvám se, ale cestovní ruch je moje doména, když se podíváte na čísla Českého statického úřadu, tak právě ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku byl velký pokles čínských turistů, byl meziročně, právě poté co pražský primátor Hřib úplně zbytečně vedl vlastně tuhle tu, tuhle tu, řekl bych /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já tomu rozumím, já jenom říkám, že teď a to vidíme na vlastní oči a všechna čísla tomu odpovídají. Zahraniční turismus v České republice se de facto zastavil, ta čísla jsou minimální a vy se prostě obáváte /souzvuk zvuků/, ale vy jste teda obáváte, že až se to uvolní, až tedy ten koronavirus bude na ústupu nebo ten turismus bude možný, tak stejně nebude, protože návštěva Miloše Vystrčila to zhatila.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak ještě jednou, já jsem pro to a děláme demokratickou svobodnou politiku, právě proto stejně jako všechny západní země Evropy i USA čile obchodují s Čínou a mají s ní normální politický vztah.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, to jste říkal.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

A já jenom řeknu jednu větu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já se jenom ptám na ty turisty.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

A víte obsah, mně teda pobavilo, jak člen té delegace senátor Tomáš Goláň za Zlínský kraj si postěžoval na Facebooku, mám to tady, že prý kvůli koronavirovým opatřením nebude moci na Tchaj-wanu v hotelu do bazénu. No, tak to teda za veřejné peníze takový luxusní výlet, tom, tom, to tak jako dokresluje atmosféru té cesty jo, to mi teda připadá dost neadekvátní dneska v krizi, že se tam šli pobavit /souzvuk zvuků/ a litují toho, že se nemůžou pobavit v bazénu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já teda pana senátora Goláňe nevím, neznám, ale byl to myslím on si svoji kampaň do Senátu postavil na kritice Andreje Babiše, evidentně ho nemá rád, ale dobře, tak vy říkáte ta cesta byla zbytečná, je to špatně, zbytečně jsme přilili oheň, olej do ohně, ale s těmi výroky čínských představitelů nesouhlasíte, takhle to je?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak agresivní výroky vůči České republice to odsuzuju, ať jsou vůči České republice jakékoliv.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Reakce České republiky by měla být?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No, tak já si myslím, že je na místě říci, že ten výrok a já jsem taky říkal, že ten výrok je, podle mě ty výroky nejsou adekvátní, protože je dobré.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak by se měly udělat?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Aby se ctila naše suverenita, no já myslím, že bysme měli hlavně nedělat tu agresivní konfrontační zahraniční politiku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vim, ale co bysme teď měli udělat, to jste říkal, to je v pořádku, co bysme teď měli udělat v reakci na to čínské vyjádření?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

No, já si hlavně myslím, že bysme měli respektovat naše dohody a smlouvy ohledně zahraniční politiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže mi na to neodpovíte, prostě mi na to neodpovíte? Co bysme měli jako udělat, já nevím, pozvat si velvyslance.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Měli bychom normalizovat, měli bychom normalizovat vztahy s Čínou stejně jako všechny demokratické západní země.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vám vůbec nerozumím, v reakci na to vyjádření toho čínského představitele ministra zahraničích věcí, jaký by měl být krok České republiky?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak, tak určitě by bylo dobré říct naší stranu, že na jednu stranu vysvětlit si, že uznáváme politiku jedné Číny jako všechny demokratické země na světě, všechny demokratické země na světě, znovu říkám, politiku jedné Číny neuznává asi 5 rozvojových zemí na světě, které jsou vesměs Afriky, druhou věcí je, že s Tchaj-wanem, já proti Tchaj-wanu vůbec nic nemám, čili tady probíhá cestovní ruch, i obchodní výměna s Českou republikou a druhou věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Co bysme měli udělat, uznat tedy politiku jedné Číny?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Vždyť jí uznáváme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale já jsem se vás ptal, co by mělo, co by mělo být za krok, teď v reakci na ty vyjádření a ta tvrdá vyjádření čínských představitelů, je to tak zapeklitá otázka, prosím pěkně?

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Tak ne, já vám na to odpovím, já si myslím, že by bylo dobré se proti tomu ohradit, aby, aby neměli vůči nám nějaké silácké řeči, to si myslím, že je na místě, jo jako to si myslím, že je na místě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je všechno, co jsem chtěl slyšet.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Ale musíme říct, že, že jako tomu, tím předstupněm toho čínského vyjádření, které je zbytečně silácké, to říkám, já jako nemám rád, když někdo mluví do naší svobody a suverenity, ať je to Čína nebo kdokoliv, to už jsme tady řekl několikrát, ale předstupněm toho je, že bohužel pan Vystrčil dělá politiku v rozporu s politikou demokratických a svobodných zemí a zbytečně provokujeme země, kde, kde přitom řada českých firem exportuje, je tam obrovský spor České republiky, ty české firmy zaměstnávají obrovském množství lidí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To už jsme si řekli. Pane Okamuro, dobře, vaše stanovisko je jasné. Já se omlouvám, já totiž jsem v hrozném časovém presu, tedy my dva jsme v hrozném časovém presu, protože náš čas vypršel.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Děkuji.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vám děkuju za to, že jste přišel.

Tomio OKAMURA, místopředseda PSP ČR, lídr hnutí /SPD/

Děkuju a mějte se hezky, ať se vám ve všem daří.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A Vám děkuji za pozornost.