Jägermeister připravil k hokejovému mistrovství sérii klipů.

Spolu se slavnostním zahájením hokejového MS v Bratislavě přihrál Jägermeister do světa sérii klipů s hokejovou tematikou posunutou z mainstreamového hřiště do prostředí, v němž se hokejové odkazy prolínají s party, módou, artem a ulicí. Jägermeister ve své lokální TV produkci boří klišé zakořeněná ve sportovním marketingu.

Mistrovství světa v hokeji má silný marketingový potenciál. Řada značek o tom dobře ví a spojuje se s ním s cílem dostat se blíž k zajímavé a početné skupině zákazníků. "Spojení Jägermeisteru s ledovou namražeností je našim lovcům dost dobře známé, ale Jägermeister není tradičním partnerem hokeje a skutečnost, že milujeme tento sport v jeho původní podobě, by od nás lidé nemuseli považovat za upřímnou. Proto jsme oslovili agenturu Concept One, abychom společně nalezli cestu k fanouškům hokeje, a přitom zůstali věrní našim hodnotám," říká česká brand manažerka značky Jägermeister Pavlína Valko.

"Hokej je marketingově spojován s národní hrdostí a společným fanděním. Funguje to, ale jde to pořád dokola a nepřináší to nic jiného," říká Peter Tarbajovský, kreativní ředitel agentury Concept One, který společně se svým týmem předělal mistrovství na "Meistrovství, ze kterýho mrazí". V klipu sice uvidíte vše, co k hokeji patří, tedy dresy, stadion, hráče i fanoušky, ale do všeho se svérázným způsobem obtiskl svět Jägermeisteru, ve kterém nejde o soupeření a vítězení, jako spíše o záměr si společně užít nepřestávající lov. Výsledek působí, jako když se parta mladých lidí dostane na led a udělá si vlastní večírek s ledově namraženým Jägermeisterem.

Volba filmového zpracování padla na Bistro Films a slovenského režiséra Rolanda Wraníka, který v minulosti natáčel klipy pro Rytmuse nebo Majka Spirita. Na scéně se mihnou hráči v cool kostýmech od stylisty Jakuba Eliáše, fanoušci pařící na ochozech a nechybí ani rozhodčí ztělesněná tajemnou Asiatkou, která kvůli natáčení přiletěla z Kanady. Brankáře si zahrál hráč druholigového HC Letci Letňany David Pírs, odchovanec hokejové Sparty a Slavie s pěti starty v reprezentaci do sedmnácti let.

Náročné přípravy

Natáčení předcházely tři měsíce příprav. Během procesu se měnila lokace z Kasáren Karlín na krasobruslařskou halu Hasa v pražských Vršovicích. "Nechtěli jsme klasickou hokejovou halu s vysokými stropy, v níž by se nedala vytvořit autentická atmosféra party na ledu," vysvětluje projektová manažerka Tamara Kučerová z agentury Concept One.

Samotné natáčení trvalo od šesti večer do šesti ráno a mimo štáb a hlavní představitele se ho zúčastnilo osmdesát komparzistů. Color gradingu neboli barvení filmu se ujali experti z newyorského postprodukčního studia Company3, kteří se podíleli na připravovaných Star Wars: The Rise of Skywalker nebo na remaku Lvího krále.

Filmový spot bude provázet hokejové diváky v televizi i na internetu po celou dobu konání mistrovství světa v hokeji 2019 od 10. do 26. května.