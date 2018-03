Duel Jaromíra Soukupa s Alenou Schillerovou a Radimem Fialou

Nenechte si ujít další díl Duelu Jaromíra Soukupa! Pod palbou otázek generálního ředitele TV Barrandov bude ministryně financí České republiky a nestranička za hnutí ANO 2011 - Alena Schillerová, kterou doplní místopředseda hnutí a předseda Poslaneckého klubu SPD - Radim Fiala. Sledujte Duel Jaromíra Soukupa dnes ve 21:15 v TV Barrandov.

Ve čtvrtek 15. března odvysílá televize Barrandov další díl diskusního pořadu Duel Jaromíra Soukupa. Moderátor bude ve studiu hostit první ženu na postu ministryně financí, nominovaná za hnutí ANO, Alenu Schillerovou a místopředsedu hnutí a předsedu Poslaneckého klubu SPD Radima Fialu.

Jak ministryně financí obhájí miliardy, kterými hnutí ANO hází při svých výjezdech do krajů? Co říká SPD na svou izolaci při jednání o nové vládě? A co všechno si může dovolit vláda bez důvěry? Sledujte jejich ostrou výměnu názorů v exkluzivním živém přenosu moderovaném generálním ředitelem televize Barrandov a předsedou představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromírem Soukupem

