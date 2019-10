Duel Jaromíra Soukupa s moderátorem Českého rozhlasu

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne mimořádný host. Jaromír Soukup do Duelu pozval moderátora Českého rozhlasu Luboše Xavera Veselého.

A bude se na co těšit. Moderátor bude řešit nejen nekorektní přístup České televize, ale řeč přijde i na další zajímavá témata.

"Do pořadu jsem pozval muže, kterému se v posledních týdnech podařily hned dva výjimečné "zářezy". Nejprve vyškolil nekompetentní reportérku pořadu Newsroom České televize. Ta přijela Veselého znemožnit, ale sama odešla jak zpráskaný pes. A když jsme u toho psa - to je ten druhý "zářez"," uvedl moderátor Soukup v souvislosti s nedávným odhalením Luboše Xavera Veselého. Ten zjistil, kdo a co doopravdy tvoří takzvaný Ústav nezávislé žurnalistiky, který provozuje blog Hlídací pes.

