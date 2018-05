Juncker, Bakala, Ťok. O nich bude dnešní Týden podle Jaromíra Soukupa

Sledujte již dnes další díl pořadu TÝDEN PODLE JAROMÍRA SOUKUPA. Generální ředitel a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup bude opět nakládat a neušetří opravdu nikoho. Nenechte si ujít další premiérový díl již dnes večer ve 21:25 v televizi Barrandov.

V pátek večer odvysílá televize Barrandov další premiérový díl pořadu TÝDEN PODLE JAROMÍRA SOUKUPA. A už teď vám můžeme zaručit, že to zase bude stát za to. Kromě toho, že se moderátor Jaromír Soukup ohlédne s lehkou nadsázkou, humorem a důvtipem sobě vlastním za aktuálními událostmi uplynulého týdne, vezme si na paškál i jednoho z nejmocnějších mužů Evropské unie Jeana Claudea Junckera a postupně projde největší fiaska tohoto bruselského šéfa za poslední dobu - a že jich nebude málo.

A v hranicích všeho možného i nemožného budeme pokračovat i v druhé části pořadu. Auta stojí, vlaky jedou, říkaly kdysi České dráhy v reklamě a všichni se jim kvůli tomu smáli, protože jak víme, v Česku nejezdí ani auta, ale ani vlaky. Ale o stavu D1 jsme se bavili v jednom z minulých dílů, takže v tomto díle jsme si zase posvítili na mýto a s ním spojný velký průšvih. A to tendr na mýtné brány po roce 2019. Ten původně vyhrála společnost CzechToll. Za desetiletou správu systému požadovala 10,75 miliardy korun. Jenže teď hrozí, že brány nebudou, antimonopolní úřad totiž soutěž o mýto vrátil na začátek. Takzvaně do toho hodil vidle. A co na to Dan Ťok?

Sledujte Týden podle Jaromíra Soukupa dnes ve 21:25 v TV Barrandov a dozvíte se víc.