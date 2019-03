MOJE ZPRÁVY o mobilních operátorech a hospodaření stran

Nenechte si ujít dnešní MOJE ZPRÁVY s moderátorem Jaromírem Soukupem. Tentokrát bude řeč o mobilních operátorech a hospodaření politických stran a hnutí za uplynulý rok. MOJE ZPRÁVY sledujte už dnes večer v 19.25 na TV Barrandov.

Podle analýzy Evropské komise, má Česko nejdražší tarify z celé unie. Kde je tedy zakopaný pes?

Máme konec března a to pro politické strany a hnutí znamená jediné - budou se rozbíjet prasátka. Do 1. dubna mají totiž ze zákona povinnost zveřejnit své hospodaření za uplynulý rok. Jak je na to TOP 09 či Piráti? Dozvíte se už dnes v 19.25 na TV Barrandov.