Ostře sledovaná Aréna Jaromíra Soukupa: hostem bude i Jiří Ovčáček

Již příští úterý ve 21.25 odvysílá televize Barrandov pravidelný pořad Aréna Jaromíra Soukupa. Do prvního lednového dílu byli pozváni čtyři hosté - univerzitní profesor Jiří Drahoš, textař a podnikatel Michal Horáček, bývalý premiér Mirek Topolánek a mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček, kteří byli osobně osloveni s nabídkou účasti a možností pozvat si své podporovatele do publika. Někteří to však odmítli.

Účast zatím ze čtyř pozvaných hostů potvrdili Michal Horáček a tiskový mluvčí prezidenta České republiky Jiří Ovčáček. Ten již hostem Arény Jaromíra Soukupa byl a jeho účast zaznamenala mimořádný ohlas.

Profesor Jiří Drahoš však účast odmítl.

"Jiří Drahoš je připraven diskutovat se všemi prezidentskými kandidáty, včetně kandidáta Miloše Zemana. Diskuse s panem Ovčáčkem se ale nezúčastní, neboť pan Ovčáček na prezidenta nekandiduje," napsal kandidát na prezidenta na svém oficiální facebookovém profilu.

Další kandidát prezidentské volby, expremiér Mirek Topolánek, účast zvažuje.

Nejedná se o předvolební debatu

Televize ale argumentuje. Výběr hostů pro vysílání Arény Jaromíra Soukupa v roce 2018 podle ní navazuje na pravidla užívaná v roce 2017, která získala pořadům Jaromíra Soukupa respekt.

"Televize Barrandov si zakládá na tom, že výběr hostů je čistě její záležitostí, základním kritériem je atraktivnost diskutujících z pohledu diváků a samozřejmě i dodržení pravidel, jež stanovuje zákon. Proto nás velmi překvapila vyjádření některých dalších veřejně známých osobností, které odmítly účast v tomto pořadu. I když si jejich zájmu ceníme a vnímáme ho jako vyjádření prestiže, chtěli bychom touto cestou upozornit, že tyto osoby pozvání nedostaly, takže nemusejí ani nic odmítat. Aréna Jaromíra Soukupa je totiž klasický diskusní pořad, jejž vysíláme již od letošního října, nikoli předvolební debata," uvedl Jaromír Soukup.

Vzhledem k vyššímu počtu hostů v připravovaném dílu se nicméně televize Barrandov rozhodla uplatnit týž model, který se na podzim používal v pořadu Duel Jaromíra Soukupa speciál. "Všem aktérům bude stopován čas, aby každý dostal stejný prostor a diskuse byla opravdu vyvážená," uvedlo vedení stanice v tiskové zprávě.