Reakce na Českou televizi. Účelově zkresluje informace, tvrdí TV Barrandov

V návaznosti na několik zpráv, které zpochybňovaly informace uvedené ve středečním vysílání Kauz Jaromíra Soukupa, a lživých protiargumentů České televize a jejího generálního ředitele Petra Dvořáka se televize Barrandov rozhodla důrazně proti těmto tvrzením ohradit.

Ve středu 28. února odvysílala televize Barrandov další díl publicistického pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, v němž přišlo na přetřes téma hospodaření a lidé České televize. V průběhu vysílání pořadu se Česká televize, potažmo její generální ředitel Petr Dvořák, snažili prostřednictvím twitterového účtu jednotlivé argumenty a fakta vyvracet. Jednou z klíčových hodnot televize Barrandov je ale právě důsledné dodržování naprosté objektivnosti a ověřitelnosti dat, což si nyní ukážeme na jednotlivých tvrzeních, která zazněla ve středečním vysílání.

O tom, že ředitel programu ČT Milan Fridrich vedle svého zaměstnání v České televizi stále podniká, svědčí údaje z veřejné části živnostenského rejstříku. Milan Fridrich měl původně dvě živnostenská oprávnění, v současné době má již pouze jedno. "V našem vysílání jsme neříkali, že se dopouští nějakých nekalých praktik, ale upozornili jsme, že je zde možné podezření. A to v nás, upřímně řečeno, ještě vzrostlo poté, co se Česká televize uchýlila k účelovému zkreslení této informace," okomentoval tvrzení generální ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup.

Pokud jde o další - podle České televize mylné - informace ohledně propojení této stanice s nadací Člověk v tísni, odkazujeme opět na výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, který provozuje ministerstvo spravedlnosti. V ní je Česká televize uvedena jako zakladatel. Dalším nevyvratitelným faktem je, že řada lidí v jejích správních orgánech, například bývalá šéfka výzkumu ČT Kristina Taberyová, je dlouhodobě propojena s Českou televizí.

Poslední bod, k němuž se nyní vyjádříme, neboť zbytek materiálu se objeví v jednom z dalších vysílání Kauz Jaromíra Soukupa, jsou sportovní přenosy. "Základem mé kritiky bylo upozornění, že Česká televize si dlouhodobě nechává utéct řadu zásadních sportovních událostí, které místo ní kupují soukromé subjekty. Její argument, že vysílá Evropskou ligu, je podle mého názoru opravdu slabý. Evropská liga je klubovou soutěží druhé kategorie a její budoucnost bude značně ovlivněna vznikem Ligy národů UEFA," poznamenal Jaromír Soukup. Jen pro doplnění - pro českého diváka dvě nejžádanější soutěže pomalu ztrácejí. Pro 1. českou fotbalovou ligu (HET ligu) nemá Česká televize právo první volby a Champions League (Ligu mistrů) ztratí ČT od podzimu úplně.

"Všechny výše zmíněné skutečnosti lze velmi snadno ověřit i ve veřejně dostupných zdrojích, jako je například obchodní rejstřík, provozovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky. A fakt, že se Česká televize spolu s Petrem Dvořákem v minulých dnech uchýlila k účelovému zkreslování informací a lžím, je jen jasným důkazem toho, o čem jsem ve středečním vysílání mluvil. Navíc je to pro mě hnacím motorem v tom pokračovat a už nyní vám mohu slíbit, že i další díl bude rozhodně stát za to. Česká televize se musí ze svého hospodaření zodpovídat daňovým poplatníkům, kteří ji financují. Její argumenty o auditorské zprávě jsou směšné, audit nekontroluje efektivitu vynaložených prostředků, ale správnost zaúčtování prostředků již vynaložených. Ke správnosti zaúčtování finančnímu řediteli České televize gratuluji. V dalším díle Kauz JS si blíže představíme generálního ředitele České televize Petra Dvořáka a ředitele vývoje pořadů a programových formátů Jana Maxu i to, co tito pánové mají za sebou," uzavřel Jaromír Soukup.