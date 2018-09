Skandální cenzura! čílí se ODS na ČT kvůli tiskové konferenci

ODS kritizovala Českou televizi (ČT) za to, že neodvysílala část její tiskové konference před zahájením úterního jednání sněmovny. ČT neodvysílala úvodní slovo předsedy ODS Petra Fialy, ale pouze následující vyjádření předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. Mluvčí strany Jana Havelková to označila za skandální cenzuru. Veřejnoprávní televize uvedla, že stanice ČT24 nemá povinnost vysílat tiskové konference žádných subjektů, nařčení z cenzury je podle ČT zbytečné. Televize také odkázala na pravidla předvolebního a volebního vysílání, kterými se ČT řídí před každými volbami.

"Nebyla to náhoda, nebyl to technický problém, ale jak mi v České televizi sdělili, byl to záměr. Protože podle nich se to netýká sněmovny, ale volební kampaně. Není to pravda," řekla Havelková.

Fiala v úvodním projevu na tiskové konferenci řekl, že program aktuální schůze sněmovny neobsahuje žádný zásadní vládní návrh. Kritizoval také premiéra Andreje Babiše (ANO), který podle něj pouze vede kampaň a neplní své sliby. Vyzval Babiše rovněž k debatě s politickými protivníky. Celý text svého úvodního slova Fiala později zveřejnil na Facebooku.

"Neodvysílání vyjádření předsedy druhé nejsilnější strany a nejsilnější opoziční strany považujeme za skandální cenzuru. Nikdo nám dopředu neřekl, co se smí a nesmí říkat na tradiční tiskové konferenci, kterou Česká televize pravidelně po jednáních poslaneckých klubů vysílá," řekla Havelková. ČT podle ní v minulosti odvysílala tiskové konference, na kterých vystupovali kandidáti v komunálních volbách nebo politici mluvili mimo agendu schůze sněmovny.

ČT: bylo to standardní rozhodnutí editora

Havelková vyzvala ČT, aby zveřejnila pravidlo, na základě kterého rozhodla, že neodvysílá Fialův projev. "Chceme také doufat, že důvodem nebylo to, že jsme kritizovali neschopnost předsedy vlády přinášet konkrétní řešení do sněmovny nebo jeho neochotu diskutovat s politickými oponenty," řekla mluvčí.

Česká televize uvedla, že stanice ČT24 je redakčně autonomní a při vysílání tiskových konferencí poslaneckých klubů se v úterý zaměřila na témata přímo spojená s projednáváním konkrétních bodů programu schůze sněmovny. "Na základě standardního editoriálního rozhodnutí, jež se opíralo i o pravidla předvolebního a volebního vysílání, tedy byly do vysílání zařazeny jen vybrané části tiskových konferencí," uvedla na dotaz ČTK Michaela Zahrádková z ČT.

Předvolební vysílání má přísná pravidla

Předvolební pravidla ČT detailně rozebírají, jak má vypadat předvolební zpravodajství o kandidátech či kampani v jednotlivých pořadech a jakými kritérii se řídí. "Události spojené s politiky, kandidáty na funkci zastupitele, senátora, politickými stranami, hnutími a jejich koalicemi nelze zamlčovat. Je však třeba zabránit tomu, aby se Česká televize stala nástrojem jednostranné či zkreslující propagace konkrétního kandidáta na funkci zastupitele či senátora nebo politického subjektu nebo uveřejnila neověřené či kompromitující materiály na funkci zastupitele či senátora," zní například jeden z bodů.