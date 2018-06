V Kauzách Jaromíra Soukupa se bude podávat první trestní oznámení

Nenechte si ujít Kauzy Jaromíra Soukupa. V dnešním díle otevřeme téma takzvaných Bakalových bytů a první velké chyby Zdeňka Bakaly, která ho bude ještě hodně mrzet. Tato kauza názorně ukazuje neuvěřitelnou drzost tohoto miliardáře a vlastníka Hospodářských novin, časopisu Respekt a miláčka České televize. A zároveň totální bezmoc vlády a státu, kterým je ukradený osud více než sto tisíc lidí. Sledujte Kauzy Jaromíra Soukupa a uvidíte, kdo má dnes z bytů OKD největší užitek.

Ve středu 6. června odvysílá televize Barrandov další díl publicistického pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. V něm generální ředitel TV Barrandov a moderátor pořadu otevře kauzu OKD a takzvaných Bakalových bytů. Tento příběh je přesnou ukázkou toho, jak v Česku nefunguje spravedlnost a jak to některým lidem až moc hraje do karet.

A jelikož Kauzy Jaromíra Soukupa příběhy nejen otevírají a napřímo ukazují, kdo je za daný čurbes zodpovědný, ale snaží se je i dotáhnout do konce a dostát spravedlnosti. Tak po odvysílání pořadu podáme první trestní oznámení na konkrétní osoby a to bude teď náš nový zvyk, protože my budeme kauzy dohrávat.

A pro vás všechny, kteří nám píšete a jste zvědaví, jak to s některými kauzami nakonec dopadlo, máme jednu novinku. Již nyní pracujeme na novém formátu, ve kterém půjde o unikátní propojení tohoto investigativního pořadu a rozhovorů s hlavními aktéry probíraných příběhů. A už teď vám můžeme slíbit, že se máte na co těšit.

Sledujte Kauzy Jaromíra Soukupa již dnes ve 21.25 na TV Barrandov.