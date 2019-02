V Kremlu se čte hlavně Kommersant, ale i opoziční média

Lidé v nejvyšších patrech ruské politiky nejčastěji čtou respektovaný liberální deník Kommersant, neváhají ale ani s předplatným opozičních médií. Vyplývá to z informací obsažených na webu státních zakázek, které zkoumal ruský zpravodajský server RBK. Na webu jsou uvedeny i noviny a časopisy objednané přímo pro prezidenta Vladimira Putina, který je ve statistice uveden jako "Abonent 1".

Putinovi Kreml předplácí třiadvacet periodik, kromě Kommersantu a dalších podnikatelských a politických deníků je to poznávací časopis Vokrug sveta (Kolem světa) nebo měsíčník Ochota i rybalka - XXI vek (Myslivost a rybaření - 21. století). Prezident čte dokonce i rodinný časopis o historii Diletant, který založil známý odpůrce kremelské politiky, šéfredaktor rozhlasové stanice Echo Moskvy Alexej Venědiktov.

Prezidentská kancelář je podle RBK v ruském vedení rozhodně nejpilnějším čtenářem, objednala si ruská i cizozemská periodika za osm milionů rublů (2,7 milionu korun). Vláda za noviny a časopisy utrácí ročně tři miliony, dolní parlamentní komora rovněž a horní 1,5 milionu rublů.

Nejvyhledávanějším periodikem je ve všech případech Kommersant. Za ním následuje podnikatelský list Vedomosti, jehož podílníky byly kdysi deníky The Financial Times a The Wall Street Journal. Na třetím místě je provládní bulvár Komsomolskaja pravda a po něm překvapivě následuje ostře opoziční Novaja gazeta. Pravoslavný časopis Foma v Kremlu už nečtou, jeho předplatné bylo podle RBK zrušeno.