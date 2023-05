Míří Česká republika k bankrotu? Tomio Okamura o průšvihu s financemi

"Česká republika atakuje tříbilonovou hranici státního dluhu a má nejvyšší tempo zadlužování ze všech zemí Evropské unie" říká Tomio Okamura, předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie. Máme ještě šanci to obrátit, nebo to skončí jako v Řecku? Co by měl premiér Fiala dělat, aby se podařilo zadlužování odvrátit? O tom všem a dalších tématech si bude povídat s Tomio Okamura s Jaromírem Soukupem v novém podcastu.

