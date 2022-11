5+1 tip, jak v dětském pokoji vytvořit ideální podmínky pro učení!

Království malého i velkého školáka se mění pravidelně ve studovnu a místo, kde dítko píše úkoly, čte učebnice a snaží se vstřebat co nejvíce vědomostí. Víte, že prostředí, ve kterém se žák či student učí, může mít vliv na jeho pozornost a potažmo i studijní výsledky? Poradíme vám, na co se v pokoji zaměřit, aby učivo "lezlo" do hlavy co nejlépe...

1. Lepší vzduch = lepší soustředění!

Vliv na soustředění při učení může mít i kvalita ovzduší v útrobách školákova pokojíku. Aby se mu lépe vstřebávaly vědomosti, nezapomínejte na pravidelné větrání, kterým zajistíte přísun čerstvého vzduchu. Zároveň je však zapotřebí myslet na to, že otevřeným oknem vnikají dovnitř i nejrůznější škodliviny, zvláště pokud bydlíte ve městě. Řada nečistot je obsažena i v samotném domácím prachu. Mikrobiologové ze společnosti Dyson díky analýze filtrů čističek vzduchu odhalili, že ve vnitřních prostorách se vyskytuje řada okem neviditelných částic, jako jsou pyly, roztoči, výkaly roztočů, plísně, části kůže a srsti domácích mazlíčků, ale také škodliviny pocházející z vnějšího prostředí, jako je prach uvolňovaný z brzd a škodliviny z výfukových plynů vozidel. Mnoho z těchto částic o velikosti pouhých 2,5 mikronu může mít alergenní účinek a větší nečistoty, jako jsou kožní buňky, přispívají k prašnosti v domácnosti. Zejména u alergiků pak mohou být zdrojem nepříjemných zdravotních obtíží. U dětí až 50 % vykazuje citlivost na alespoň jeden běžný alergen. A zdravotní rizika způsobená znečišťujícími látkami v domácím prachu mohou být pro děti stokrát větší než pro dospělé.

Tip: Řešením jsou čističky vzduchu s pokročilým filtračním systémem, který zachytí i ultrajemné částice. Například inteligentní čistička Dyson Purifier Cool Formaldehyde zachytává 99,95 % znečišťujících částic již od velikosti 0,1 mikronu, odstraňuje plyny, a navíc přesně detekuje a likviduje formaldehyd. Technologie Air Multiplier zajišťuje, že je vzduch vyčištěný po celé místnosti a díky nočnímu režimu neruší klidný spánek.

2. Kvalitní spánek má vliv na koncentraci i celkovou imunitu!

Právě kvalitní spánek je pro vstřebávání vědomostí alfou a omegou. Spánek je základní biologickou potřebou člověka a je velmi důležitý pro obnovu fyzických i duševních sil. A u dětí je obzvlášť podstatný! Podle národního zdravotnického informačního portálu Ministerstva zdravotnictví České republiky by dítě ve školním věku mělo spát alespoň 10 hodin, u adolescentů, kdy období hormonálních změn provází velký výdej energie, je to minimálně 9 hodin. Dbejte proto na kvalitu matrace a roštu, které dítěti pořizujete! Spánek je ovlivněn také úrovní hluku a osvětlení a vhodnou teplotou, která by v místnosti na spaní neměla překračovat 20 °C.

Tip: Světelný smog i hluk lze tlumit opět vhodným stíněním - k těmto účelům se nejlépe hodí to venkovní. Ideální jsou exteriérové rolety či venkovních žaluzie s lamelami ve tvaru písmene Z, které se do sebe zaklesnou a vytvoří celistvou plochu. Díky tomu dokážou eliminovat nejen světlo, ale i hluk zvenčí - sníží jej až o osm decibelů! "V případě ovládání pomocí nástěnného vypínače děti dokážou venkovní rolety stahovat a vytahovat už od poměrně útlého věku. Do rolet nebo žaluzií umíme zabudovat i elektronické spínací hodiny nebo sluneční čidlo. V určitou dobu se pak stínění podle denní doby otevře, takže se tělo může fyziologicky probudit," vysvětluje Jan Žižlavský ze společnosti ISOTRA.

3. Stop bolavým zádům: Stůl i židli přizpůsobte výšce dítěte!

Při výběru a rozmístění nábytku v dětském pokoji by měl být brán zřetel na správnou ergonomii. Pokud jde o učení, stěžejní je pracovní stůl a kvalitní židle. Oboje by mělo být výškově přizpůsobeno dítěti. Při sezení by se dítě vždy mělo opírat nohama o zem, chodidla by mu neměla "viset" ve vzduchu.

Tip: Ideální je rostoucí nábytek, který jde nastavit podle aktuální postavy - díky tomu může dobře sloužit od první třídy až do teenagerovských let.

4. Učení bez rozptylování

Tradiční čínské učení feng shui tvrdí, že existuje vztah mezi člověkem a prostředím, ve kterém žije - a zatímco chaos okolo nás může vyvolávat pocit stresu, uspořádané věci naopak naplní prostor pozitivní energií a dokážou nastartovat pozitivní změny. To se může zrcadlit i v přístupu k učení. Vést děti k pořádku je pro rodiče často zapeklitý úkol, ale existují pomocníci, díky kterým bude snadnější udržovat v místnosti čistotu a řád. V pokoji by neměl chybět především dostatek úložných prostorů, kam lze uložit veškeré hračky. Ideální jsou uzavřené boxy, do kterých se nepráší. Zejména pokud jde o pracovní stůl, měly by na něm zůstat pouze denně používané věci a ty mít své pevné místo. Na psací potřeby, ořezávátko, gumu, nůžky, pravítko a další drobnosti pořiďte organizér, na papíry šanon, sluchátka lze dát do stojanu... Vše ostatní, včetně hraček, dejte raději do šuplíků a úložných boxů, aby tyto věci netříštily pozornost malého žáka při vypracovávání úkolů. Navíc čím více věcí je na stole, tím méně prostoru zbývá pro psaní!

Tip: V lepší organizovanosti pomůže také nástěnka, kam si může dítě dát rozvrh hodin, důležité informace, ale také ji vyšperkovat fotografiemi, medailemi nebo třeba obrázky oblíbených hrdinů.

5. Volte dobře stínění - zvlášť u malých alergiků!

Mezi vhodné interiérové stínění do pokoje malého školáka patří látkové rolety. Jejich výhodou je snadná údržba, jelikož se na nich usazuje méně prachu než v klasických závěsech nebo na horizontálních žaluziích, které jsou u menších dětí navíc poměrně náchylné na poškození. "Pro alergické děti, které potřebují co nejméně prašné prostředí, jsou k dispozici speciální látky s obsahem skelného vlákna," upozorňuje Jan Žižlavský z opavské společnosti ISOTRA, která se zabývá stínicí technikou. Díky širokému výběru látek v pestrých barvách nebo s veselým potiskem dokážou rolety pokoj doslova prozářit. Nejmenším udělají radost dětské motivy nebo barevné puntíky, dívčí pokojík zase zjemní oblíbený květinový motiv. Zvolit můžete ale samozřejmě i nadčasovou jednobarevnou variantu, která bude dobře sloužit i v době, kdy dítko povyroste.

Tip: Moderní alternativou je plissé. Skládané látkové žaluzie poskytují příjemně rozptýlené světlo, které umožní pohodlné psaní úkolů a zároveň poskytne dostatek soukromí. Stahovat se dají jak shora, tak i zdola, takže lze jejich nastavení v průběhu dne měnit přesně podle toho, kterým směrem sluneční paprsky dopadají.

6. Naučte školáka pomáhat s úklidem

Podílet se na chodu domácnosti může být pro děti hra. Se supervýkonným vysavačem Dyson V15 Absolute Detect, který připomíná kosmickou hračku, bude úklid bavit i ty nejmenší. Displej informuje pomocníka o množství zachycených nečistot a povolí nastavení tří modů intenzity. Čím dříve naučíte dítko starat se o čistotu pokoje, tím dříve samostatnější školák ubere mamince jednu starost. Tip: Škola hrou platí i mimo lavice. Motivujte vaše ratolesti odměnou, na kterou se mohou těšit po splnění svých povinností.