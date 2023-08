5 tipů, jak po dovolené zvládnout návrat do práce bez stresu

Cítíte během posledních dnů dovolené stres z návratu do práce, protože vás už teď děsí plný inbox a všechny další požadavky a úkoly, které na vás hned v pondělí spadnou? Počítejte s tím dopředu a chytře se na návrat připravte, aby proběhl hladce, s lehkostí a hlavně bez stresu.

V první řadě se nestresujte tím, že se stresujete. Je to normální a cítí to stejně i nejvyšší manažeři. "Nejsem typ člověka, který se snadno přepíná z jedné aktivity na druhou, a to se týká i přechodu z dovolené do práce," říká například ředitelka technologické firmy Creative Dock Gabriela Teissing.

Nechtějte stihnout všechno

Ideální je ve stresu už neodjíždět. Zbytečně vám to sebere nějakou dobu, než si dovolíte vypnout, a o to dříve se pak začnete děsit návratu. "Musí být fantastický pocit, když se vám před dovolenou podaří dokončit úplně vše a odjíždíte s čistou hlavou, ale mnohým z nás se to nestává. Naučila jsem se, že moje práce není nikdy hotová a beru to tak, nestresuje mě, že jsem všechno nestihla, vím, že jsem udělala všechno, co šlo, a že budu pokračovat, až se vrátím. Práce není sprint, je to běh na dlouhou trať," uklidňuje Teissing.

Naplánujte si pomalý rozjezd

Pokud to máte podobně, počítejte s tím dopředu a neplánujte, že okamžitě po návratu doděláte všechny resty, které jste nestihli před odjezdem a ještě zvládnete vyřídit všechny požadavky, co se nahromadily během vaší nepřítomnosti. "Mně prostě rozjezd trvá, tak si dávám první dny trochu odlehčené. V mém případě to znamená, že hned nenaskočím do kalendáře, kdy mám celý den plný náročných schůzek a rozhodnutí," popisuje Gabriela Teissing.

Vraťte se o den dřív

Často říkáme, že bychom po dovolené potřebovali ještě jednu dovolenou. Inspirujte se tímto zbožným přáním a už dopředu si dejte o dva dny volna víc, než kolik budete reálně pryč. Díky tomu se stihnete aklimatizovat na pracovní tempo. Vrátit se však můžete alespoň mentálně. "Aby mě nestresovalo množství nepřečtených emailů, zpráv na Slacku a další přeplněné komunikační kanály, mám takové pravidlo, že den před návratem do práce pročistím e-mail. Všechny maily, kde jsem jen v kopii, tak prostě smažu a na Slacku nečtu nic jiného než zprávy přímo pro mě," radí Teissing.

Aby se práce nehromadila

Ještě než odjedete, je také fajn zajistit, aby práce co nejvíce plynula i bez vás. "Je samozřejmě senzační mít zástup, a věci by měly fungovat i beze mě, ale zároveň jsem dostupná, pokud je potřeba něco řešit bezodkladně a jsem k tomu potřeba vyloženě já," popisuje svůj přístup šéfka Creative Dock. Pokud není, kdo by vás zastoupil, zkuste alespoň některé věci delegovat na kolegy, a jestli vás příval pracovních povinností po dovolené děsí, zkuste alespoň pár nejnutnějších věcí vyřídit i během volna. Není přitom nutné pracovat každý den, vyhraďte si třeba jedno dvě odpoledne.

Extra tip: Respektujte ostatní

Během léta se na dovolené vystřídá celý tým, a tak je dobré si uvědomit, že každému vyhovuje trochu jiný systém. Někdo možná trochu pracuje každý den, někdo naopak touží vypnout a k práci se dostane opravdu až po návratu. Je proto dobré si dopředu říct, jaký režim bude kdo o dovolené mít, a druzí by jej měli respektovat. "Je důležité uznávat pravidla, na kterých jsme se dohodli, pokud je pro někoho dobré pracovat na dovolené, proč ne, ale neměl by automaticky očekávat od ostatních a opačně," uzavírá Gabriela Teissing.