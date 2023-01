Aby váš pes neměl život pod psa

Znuděný a otrávený pes často doma ničí nábytek či jiné věci. Pokud k tomu dochází anebo jen chcete zahnat nudu a zlepšit mu život, zbystřete. Možná jste už někdy slyšeli pojem "enrichment zvířat"? Obvykle se tento výraz používá v zoo ve spojitosti se zvířaty, o která je tam pečováno. Můžeme jej přeložit jako obohacování. O co se ale přesně jedná, jak jej použít v praxi v rámci svým domácích mazlíčků a proč je důležité jej začlenit do každodennosti se zvířetem, jsme se dozvěděli od Martina Pučálky, dlouholetého odborníka na výživu psů a koček.

Poslední dobou vnímáte, že váš pes je znuděný a úplně bez nálady. Psychická pohoda zvířete je také velmi důležitá pro fyzické zdraví a kondici. "Enrichment neboli obohacování zvířete je o tom, že zvířatům drženým v zajetí zprostředkujeme určité aktivity a činnosti, které napodobují jejich tradiční aktivity z volné přírody, což báječně přispívá ke zlepšení duševního a fyzického stavu zvířete. Cílem je narušit každodenní stereotyp zvířete a zprostředkovat určitý prvek zpestření do rutinní každodennosti," sděluje Martin Pučálka, odborník ze společnosti Krmiva Pučálka (www.krmiva-pucalka.cz) a dodává: "Nezapomeňte jednotlivé aktivity střídat a lehce i obměňovat, aby ani z nich se nestal stereotyp." Mezi nejčastější způsoby, jak obohatit život psů, patří enrichment smyslový a potravní, případné využití různých hraček. Samozřejmostí je i pohybový a společenský.

Hra s čichem

Čich je pro psy jedním z dominantních smyslů a jeho používání má na psy dokonce relaxační účinky. V dnešní době není problém sehnat čichací dečky různých tvarů, barev a velikostí, do kterých následně schováte pamlsky, a necháte pejska čichat a hledat, díky tomu tak naplníte podstatu enrichmentu. Zvíře ve volné přírodě si musí potravu obstarat samo. "Do těchto různých čichacích deček a hlavolamů můžete částečně schovat i část krmné dávky. Pokud budete schovávat pamlsky, dbejte na to, aby to nebyly piškoty či jiné lidské jídlo. Zaměřte se na kvalitní funkční odměnu například v podobě pamlsků Marp anebo Doxneo s čerstvým nebo sušeným masem," doporučuje Pučálka.

Trendem poslední doby jsou psí hlavolamy anebo hračky, do kterých umístíte pamlsek a pes se musí snažit, aby nejen dobrotu našel, ale i dostal ven. K dispozici bývá několik úrovní hlavolamu, a tak na to berte ohled při výběru, aby u psa nevznikla frustrace při výběru složitějšího.

Tip: Zkuste aktivitu zvanou Hersenwerk, kdy je úkolem nenáročným způsobem získat potravu/pamlsky ve vymezeném prostoru. Podstatou správně vytvořeného Hersenwerku je zapojit všechny smysly. Pes při této aktivitě bude primárně relaxovat.

Zábava v podobě lízací podložky a plnící hračky

Zažeňte nudu a pořiďte pejskovi lízací podložku anebo plnící hračku. "Princip lízacích podložek spočívá v tom, že je potřete konzervou, kterou se následně pes ze záhybů snaží získat jazykem. Vyzkoušejte lízací podložky Amarago, které jsou k dostání v několika velikostech, tvarech a barvách," doporučuje Pučálka. Lízací podložka by se měla používat jednou za čas, aby se z toho nestal zlozvyk, jak tomu například je u olizování tlapek. Pokud ale už pes třeba tímto zlozvykem trpí, může lízací podložka přispět k jeho omezení či vymizení.

Skvělou volbou v rámci enrichementu je i koupě plnicí hračky, kterou vybíráme podle plemene, ne moc malou, ani ne moc velkou. Můžeme ji naplnit granulemi, pamlsky, tvarohem, konzervou anebo čímkoliv, co má pes rád (vyjma lidského jídla). Díky tomu se tak na delší chvíli zabaví.

Pohybové aktivity

Změňte každodenní rutinu, vydejte se na procházku dál od domova, do jiného parku anebo vyražte třeba na cvičák či na psí hřiště. Aktivitu a pohyb přizpůsobte nejen plemeni psa, ale i taky věku a jeho fyzické kondici. Pokud nemáte časové možnosti na každodenní změnu, oživte procházku různými hračkami v podobě míčků, lan, přetahovadel apod.

Psí socializace

Pes je společenské zvíře, a tak jej nezapomeňte odmala socializovat nejen v rámci členů rodiny, ale i okolních osob a dalších psů. Proto když vyrazíte na procházku, nechte svého chlupáče si hrát s dalšími psy. Pokud nemáte tuto možnost a potkáváte minimum pejskařů, popřemýšlejte o pořízení parťáka, aby se pes zabavil a nenudil.

Změna prostředí

Jezdíte na víkendy pryč nebo máte v plánu jet na dovolenou? Nedávejte psa na hlídání ke kamarádům, ale vezměte jej s sebou. I když budete možná muset přizpůsobit plán a ubytování, stojí to za to. Pes ocení nové prostředí, výlety v přírodě a nové vjemy.