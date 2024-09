Adršpašsko-teplické skály: vstup do skutečného světa pohádek

Pokud přemýšlíte o tom, zda na území České republiky existují brány do jiných světů, určitě neuděláte chybu, když svou pozornost zaměříte na region Broumovska. Adršpašsko-teplické skály totiž jeden takový tajemný portál skutečně ukrývají: nabízejí vstup do říše pohádek. Impozantní skalní město okouzlilo tvůrce takových snímků, jako je Třetí princ, O živé vodě, Z pekla štěstí 2 nebo Princ a Večernice.

Tyto úžasné formace, se svými zvláštními tvary a dramatičností, fascinují milovníky přírody a fotografování z celého světa. Pestrá a místy divoká příroda nabízí širokou škálu aktivit, včetně pěších túr, cyklistiky, horolezectví nebo fotografování. Na své si tu přijdou rodiny, dobrodruzi i milovníci klidného pobytu v přírodě.

A také filmaři. Fascinující místa vás čekají už pár kroků od hlavního vstupu do skal. Hned za vstupní branou otevírá svou magickou náruč "Dračí jeskyně", ve které statečnou Markýtku vyhlíží trojhlavá saň - alespoň ve slavné pohádce Zdeňka Trošky Z Pekla štěstí 2.

Pokud ovšem štěstí mít nebudete a plachého pohádkového plaza nespatříte, nezoufejte: vězte, že už jen vstupem do jednoho z největších skalních měst ve střední Evropě jste se ocitli ve slavných Diamantových horách, které proslavila pohádka Třetí princ.

Moskalykův snímek s Libuší Šafránkovou, Pavlem Trávníčkem nebo Jiřím Bartoškou sice nepřipomínají poklady plné zlata a pestrobarevných diamantů, ale slavná pohádka se vám zcela jistě vybaví při pohledu na Velký vodopád, který padá z výšky šestnácti metrů a vytváří ho voda odtékající z malebného jezírka. Vodopád je úchvatný především v zimě, kdy zamrzá.

Zmíněné jezírko patří k jednomu z nejkrásnějších a nejromantičtějších míst v celé přírodní rezervaci. Jeho vznik se datuje k přelomu 17. a 18. století, kdy zde nechal hrabě Blümegen postavit stavidlo. Zadržovaná voda sloužila ke splavování vytěženého sáhového dřeva. Jezírko se stalo turistickou atrakcí až v roce 1857, kdy zde byla podniknuta první plavba po loďkách. U jejich přístaviště to dokládá nápis vytesaný do skály.

Jedinečný region však láká i zahraniční produkce. Při natáčení celosvětově úspěšné filmové série Letopisy Narnie zavítali filmaři do České republiky, a to kvůli unikátní atmosféře prostředí skalních masivů. Autorům se zalíbily Tiské stěny v Českosaském Švýcarsku, ale točilo se také v Adršpašských skalách - fanoušci si jistě vybaví záběr, kdy děti procházejí skalní gotickou bránou.

Adršpašsko-teplické skály jsou úchvatné po celý rok, nicméně podzimní období, které zbarví přírodu do celé palety nádherných barev, vykouzlí mezi monumentálními skalními masivy obzvlášť pohádkovou atmosféru.

"Za návštěvu stojí nejen skalní město, ale i jeho okolí, které jednak patří do chráněné krajinné oblasti, ale také je vyhlášené výskytem vzácného ptactva. Je tu mnoho míst na zastavení, zamyšlení, odpočinku od rušného života. Adršpach obecně nabízí celou řadu krásných stezek, které vedou skalami a na nichž nemusíte za celou dobu potkat jediného turistu. Neustále vás obklopuje zeleň a krásné výhledy," přibližuje unikátní atmosféru regionu Kateřina Menšíková z Technických služeb Adršpach, provozovatele adršpašského skalního města, která je zodpovědná za cestovní ruch.

Výlet do pohádky nabízí i dvoupatrový renesanční zámek se zahradou, který se nachází přímo v Adršpachu. Posledním šlechtickým majitelem byl Otmar z rodu Nádherných z Borutína. Nyní zde najdete zázemí s kavárnou, infocentrem a dětským koutkem, pohádkovou místnost a únikovou hru Třetí princ. Můžete si zde ale prohlédnout i výstavu Zámek s vůní benzínu - ta nabízí unikátní možnost prohlédnout si motoristické veterány, jež využívali naši předkové. Další je "Adršpach: skály, sklo". Unikátní výstava historického upomínkového skla z okolí Adršpašských skal. Je to příležitost vidět okolo 100 exponátů vysoké historické hodnoty.

Přemíru turistů přitom při své návštěvě Adršpašsko-teplických skal nepotkáte, a to díky rezervačnímu systému, který návštěvnost rozprostře do celého dne. Je třeba jen zakoupit si e-vstupenky, které jsou k dispozici na webu adrspasskeskaly.cz. Cena za vstup v hlavní turistické sezoně začíná na 130 korunách pro dospělého, v podobné cenové relaci je možné si dopředu objednat i celodenní parkování, které nabízí komfortní přístup přímo ke vstupu do rezervace.