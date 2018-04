Arabské speciality na Oriental Street Food Market v Plzni

Zhruba 1500 lidí v sobotu přišlo ochutnat desítky arabských specialit na Oriental Street Food Market v Plzni, který byl hlavní a nejúspěšnější akcí pětidenního Festivalu arabské kultury Arabfest. Podle organizátorů jde o největší podobnou událost ve střední Evropě, kterou podpořilo 14 arabských zemí. Z nabídky kuchařů ambasád a restaurací, které prodávali pouliční pokrmy z Blízkého i Dálného východu, mělo největší úspěch egyptské košarí, směs těstovin, rýže, čočky, masa a cibulky, zalité rajčatovou omáčkou, řekla organizátorka Michaela Vaňková. Trh jídla bude v Plzni i příští rok.

"Velký zájem byl o jídla libanonské jídelny Cedr. Pražský Palestinský klub prodával falafelové sendviče a měl frontu až do konce," řekla. Kuchařky bez domova, které mají čerstvě v Praze na Smíchově veganskou jídelnu, nabízely kurdskou polévku a baklavu. "Zaměstnáváme osm žen bez domova na pozicích kuchařek a barmanek," řekla Eva Lískovcová z organizace Jako doma. "Dostalo mě to zpět do normálního života. Díky projektu jsem se dostala do bytu," řekla bývalá bezdomovkyně Helena Okboj.

Podával se ještě například velbloudí burger, velmi úspěšné bylo také šafránové pivo z minipivovaru Raven.

"Je to pro nás super úspěch, největší za devět ročníků Arabfestu, i když DEPO2015 je obrovské," uvedla Vaňková.

Do Plzně dnes přijeli zástupci většiny z 11 pražských velvyslanectví takzvané arabské skupiny. Spolu s nimi akci podporují ještě Bahrajn, Omán a Katar, které v ČR nemají ambasádu. Arabštinou se mluví ve 21 zemích, jež reprezentují asi 300 milionů lidí. "Arabfest zvyšuje zájem o studium na Západočeské univerzitě, dělá jí dobré jméno a otevírá brány zahraničním studentům. Univerzita kultivuje veřejný prostor a toleranci založené na vzájemném porozumění," řekl rektor Miroslav Holeček.

Na letošní festival, jehož tématem byl veřejný prostor a urbanismus na Blízkém východě, přijelo přes 100 hostů, z toho polovina z ciziny. Konaly se přednášky, umělecké workshopy, kurzy arabštiny, výstavy, online soutěž v poezii a promítaly se také filmy.

Nedělní poslední den Arabfestu zakončí tři akce z oblasti street artu a graffiti za účasti kuvajtských umělců. Na workshopu budou od 15:00 malovat na zeď DEPO2015 u řeky. Další akce budou v univerzitní Kulturce a ve studentské kavárně Družba, a to výstava fotografií Emancipace #965 o kuvajtském undergroundu a navazující přednáška Na zdi nebo proti zdi?