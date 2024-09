BBC: Mohou recepty vytvořené AI restauracím pomoci navařit nebo jim zavařit?

Může umělá inteligence (AI) pomoci majitelům restaurací vymyslet nové jídelníčky, které nalákají hosty, anebo je jen receptem na katastrofu?

"Požádali jsme ChatGPT, aby vytvořil recept na nejlepší pizzu pro Dubaj," řekl BBC News Spartak Arutyunyan, který zodpovídá za tvorbu menu pro městskou pobočku řetězce restaurací a rozvozů Dodo Pizza. "A tenhle AI chatbot sestavil recept. My ho vyzkoušeli a stal se z něj velký hit. Pořád ho máme na jídelníčku," dodal.

Vzhledem k tomu, že 90 procent ze tří milionů obyvatel Dubaje jsou imigranti, "je tu spousta kultur", řekl Arutyunyan. "Indové, Pákistánci, Filipínci, Arabové, Evropané." Proto požádal ChatGPT, aby vytvořil pizzu, která bude zastupovat tuto kulturní směsici.

Chatbot přišel s pizzou, na které je arabská kuřecí šavarma, indický grilovaný sýr panýr, blízkovýchodní bylinkové koření zatar a sezamová pasta tahini. A zdá se, že se jí zákazníci řetězce Dodo Pizza nemohou nabažit. "Jako šéfkuchař bych tyhle ingredience nesmíchal dokonce ani na pizze, ale přesto je ta kombinace chutí překvapivě dobrá," řekl Arutyunyan.

Ovšem další pizzy, které vznikly z fantazie AI, se na jídelníček nedostaly - například pizza s kombinací jahod a těstovin anebo borůvek a snídaňových cereálií.

Na druhé straně světa ve Spojených státech provedla Venecia Willisová podobný experiment s umělou inteligencí v dallaské restauraci Velvet Taco, kde pracuje jako kulinářská ředitelka. AI ji začala "opravdu zajímat", a tak nechala ChatGPT vymyslet jedno ze speciálních tacos týdne. Některé výsledné recepty ale byly spíš nechutné než chutné.

"Bylo tam několik zvláštních kombinací a já jsem si říkala, že si nejsem jistá, jestli červené kari, kokosové tofu a ananas budou dohromady dobré," uvedla Willisová. Zkusila ale připravit tři z navržených receptů, které vypadaly slibněji, a nakonec vybrala taco s krevetami a steakem, které zařadila na menu. Za týden se jich prodalo 22.000 porcí.

"Myslím, že umělá inteligence je skvělý nástroj, který se dá použít, když jste trochu v tvůrčí krizi, abyste znovu nastartovali mozek. Řeknete si - tahle kombinace by mohla skutečně fungovat, zkusíme to. Umělá inteligence může navrhnout něco, co by vás třeba nenapadlo," dodala s tím, že by ale rozhodně nenechala AI úplně volnou ruku. "Vždycky tam musí být lidský prvek, který recepty posoudí a ověří."

Ne všem, kdo pracují v oboru pohostinství, se ale myšlenka AI zamlouvá. Londýnský tvůrce koktejlů Julian de Feral říká, že se AI vyhýbá, protože mu připadá, že je nelogická a její volby postrádají zdravý rozum.

AI chatboti "nejsou kouzelní", varuje Emily Benderová, profesorka lingvistiky na Washingtonské univerzitě v Seattlu. Místo toho se učí z výsledků, které najdou on-line. "Pokud vám ChatGPT vyplivne něco, co vypadá jako recept, pak je to proto, že na internetu jsou k dispozici recepty," dodala.

Připouští nicméně, že by v budoucnu mohla vyspělejší AI být užitečná při jejich tvorbě. Například by bylo možné ji požádat, aby rozdělila ingredience na sladké nebo kyselé a tak dále, našla ty, které by podle výsledků na internetu spolu mohly chutnat dobře, a pak z nich vymyslela nekonečné množství podrobných receptů. "Ovšem abyste získali takto přínosný výsledek, musíte mít dobře definované zadání, které AI předložíte," řekla Benderová.

Nejde ale jen o recepty. Například britský řetězec supermarketů Waitrose využívá AI ke zjišťování popularity nových trendů na sociálních sítích. V současné době mezi ně patří "smash burger" (mačkaný burger), což jsou křupavé hamburgery připravené rozmačkáním mletého hovězího masa na rozpálené pánvi, anebo "crookies" (spojení slov croissant a cookies=sušenky), tedy croissant plněný sušenkovým těstem a čokoládovými lupínky.

"Všimli jsme si, že se na sociálních sítích objevují nové trendy," řekla Lizzie Haywoodová, manažerka inovací společnosti Waitrose. "Nyní se v Británii otevírají tři nebo čtyři specializované restaurace na smash burgery a i my jsme se je rozhodli uvést na trh."

A pokud jde o crookies, umělá inteligence si podle Haywoodové všimla, že zmínky o nich na sociálních sítích oproti loňskému roku vzrostly o 80 až 90 procent. "A nám se je podařilo během tří měsíců uvést do zkušebních prodejen," dodala Haywoodová.