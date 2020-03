Burger Aréna nabídne i sendviče bez lepku

Letošní ročník Motosalonu na brněnském výstavišti poprvé doprovází Burger Aréna, pravděpodobně největší vnitřní festival jídla v Česku. Při jeho organizaci se spojili pořadatelé dvou velkých akcí, Burger Festu a Burger Festivalu, řekl na veletrhu pořadatel Bedřich Snášel.

"Burger Fest se už osm let koná v Praze, náš Burger Festival má šestiletou historii, kdy objíždíme každý rok 16 míst v Česku kromě Prahy. V Burger Aréně se oba festivaly spojily a měla by být největším festivalem jídla v České republice. Rozhodně největší akcí pořádanou uvnitř," řekl Snášel.

V kruhovém pavilonu Z, který je onou arenou v názvu akce, své speciality nabízí 70 prodejců. Pořadatelé nabídku ladili do amerického stylu, aby odpovídal motorkářskému duchu. Kromě 100 druhů burgerů tak jsou k ochutnání i další speciality severoamerické kuchyně jako corn dogy nebo grilovaná žebírka.

"Ani burgery zdaleka nejsou pouze o mletém hovězím, velice populární jsou i vegetariánské varianty nebo burgery bez lepku," doplnil Snášel.

K ochutnání jsou i některé kuriozity, jako je burger s lanýži, burgery v asijském stylu obsahující například žabí stehýnka, ale i speciality ze šneků. Festival nabízí i sladká jídla a alkoholické i nealkoholické nápoje řady značek.

"Většina lidí, kteří mají na Burger aréně stánek, má buďto kamennou restauraci nebo třeba food truck. Společným jmenovatelem je ale prověřená kvalita nabízeného jídla," řekl Snášel.

Burger Aréna je v pavilonu Z otevřená až do neděle tak jako celý Motosalon denně od 9.00 do 19.00, návštěvníci ji ale mohou opouštět až do osmé večer.