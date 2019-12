Cukroví drtí Ježíška a rozinky rozdělují národ

Dokážete si představit Vánoce bez Ježíška? A co takhle Vánoce bez cukroví? Průzkum zpracovaný pro Korunní cukr odhalil, že se Češi rádi chystají Vánoce přípravou stromečku, dárků i cukroví, a až poté myslí na návštěvy. Domácí pečení během celého roku je na vzestupu.

Sladkosti jsou součástí našich tradic a s Vánočním pečením jsou spojeny asi nejvíce, a tak asi nikoho nepřekvapí, že si 78 % lidí Vánoce bez cukroví nedokáže představit. Co ale už překvapit může, je fakt, že máme cukroví s Vánocemi spojené ještě více než Ježíška a rodinné návštěvy, které jsou nedílnou součástí Vánoc jen pro 74 %, resp. 73 % odpovídajících. Většina z nás peče jednoduché a rychlé cukroví, což jasně odpovídá dnešnímu životnímu stylu - sladkou tečku, vůni vanilky opojně se linoucí po bytě si prostě nenecháme ujít. Na druhou stranu si chceme užít advent i jinými aktivitami než jenom pečením. Možná i proto v našich kuchyních z cukroví vedou vanilkové rohlíčky následovány lineckým, pracny, kokoskami, košíčky a perníčky. Ale úplně jednoduché si to rozhodně neděláme. Skoro 90 % domácností totiž peče minimálně 4 druhy.

Domácí pečení je na vzestupu

Víte, že více než 90 % Čechů peče pravidelně? A v tomto čísle jsou zahrnuti i muži, z nichž každý druhý peče ob měsíc nebo dokonce měsíčně. Možná budete překvapeni, ale 13 % Čechů tvrdí, že při pečení relaxuje, a tak vnímáme pečení nejen jako domácí práce, ale i jako koníčka a potěšení.

Jaký moučník nejraději pečeme doma? Přes všechny trendy a módní vlny téměř třetina z nás sáhne po bábovce, stejně tak jako po koláči. Sladká tradice je v nás hluboce zakořeněna, vždyť sladké pátky vznikly již za první republiky.

Víte, že senioři milují rozinky?

Sladké pečení se ale může být předmětem svárů a nepokojů v rodině. Podle průzkumu lehce nadpoloviční většina strávníků má ráda rozinky, avšak ta druhá jim říká razantní "ne". Proto možná i ve vaší rodině vždy připravujete dvě várky závinů či vánoček. Snažíte se pochopit a vyhovět druhému táboru? Podívejte se na strávníka. Je-li spíše mladší, s rozinkami asi neuspějete, protože jen necelých 30 % lidí do 20 let má rádo rozinky. To ve věkové skupině nad 60 let se ale téměř jistě strefíte, 70 % strávníků jimi nepohrdne. Rozinky tak jsou důkazem o tom, že se chuťové preference s věkem opravdu vyvíjejí.

Průzkum proběhl v červnu 2019 v České republice. Odpovídalo 739 respondentů (51,1 % mužů, 48,9 % žen) ve věkových skupinách od 15 do 69 let.