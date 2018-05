Desítky států se zapojí do gastronomického festivalu ambasád

Na festivalu ambasád, který se koná v sobotu v pražských Dejvicích na Vítězném náměstí, se letos představí 45 států. Do třetího ročníku akce se nově zapojí země Arabského poloostrova, Afriky i Ameriky a mezi nováčky jsou i Slováci, řekl jeden z pořadatelů akce Pavel Šťastný. Velvyslanectví budou ve svých stáncích prezentovat národní kuchyni, na akci vystoupí i umělecké soubory.

Festival ambasád se odehraje na místě, kam lidé v sobotu chodívají na farmářské trhy. "V Dejvicích sídlí zhruba tři čtvrtiny všech velvyslanectví, takže nás napadlo, že bychom s nimi začali spolupracovat. Uspořádali jsme několik akcí zaměřených na regionální kuchyni například zemí jihovýchodní Asie nebo Afriky," popsal počátky spolupráce s diplomaty Šťastný, který je předsedou spolku Farmářské trhy na Kulaťáku.

"Při jedné z těchto akcí pak vznikla myšlenka oslovit všechny ambasády," dodal. Na prvním ročníku festivalu bylo 27 zemí, loni se zapojilo 33 zemí a letos se na Festivalu Food and Culture představí 45 zemí, dodal.

Ochutnávku národních specialit poprvé připraví i země Arabského poloostrova. "Nově máme Omán a Spojené arabské emiráty," uvedl Šťastný. "Nebude to ale jenom o jídle, Spojené arabské emiráty budou mít také stánek Expa 2020, které se koná v Dubaji," dodal. Každá ze zemí se podle něj snaží kromě kuchyně přilákat zájem cestovatelů a turistů. "Vnímají to jako prezentaci své země," podotkl Šťastný. "Budeme mít připravené i velké pódium, na kterém se budou střídat vystoupení tanečníků, zpěváků, ale i sportovců ze všech zemí. Vnímáme to tak, že i to jídlo je umění," doplnil.

Letos poprvé budou mít na festivalu zastoupení Slovensko nebo Srbsko. "Přibyly nám i země z Ameriky - Kanada, Brazílie nebo Mexiko. Z Evropy se tradičně účastní Velká Británie, Maďarsko," dodal Šťastný. Loni na akci dorazilo 12 tisíc lidí.