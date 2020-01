Grand Restaurant Festival je letos inspirován sci-fi a budoucností

Ve vybraných restauracích po celé republice budou moci lidé od 15. ledna ochutnat jídla inspirovaná žánrem sci-fi, třeba amarouny nebo pokrm 20 tisíc mil pod mořem. Sci-fi a rok 2020 je totiž tématem letošního ročníku Grand Restaurant Festivalu, do nějž se zapojí devět desítek špičkových restaurací. Jejich kuchaři připraví zvýhodněná degustační menu například ze surovin, jež mohou být potravinami budoucnosti. Novinářům to v Ostravě řekl hlavní organizátor Pavel Maurer.

Během loňského ročníku se ve všech restauracích snědlo téměř 39 tisíc degustačních porcí. Letos je jich už nyní prodáno v předprodeji dvacet tisíc. Degustace stojí podle počtu chodů od 300 do 700 korun.

"Před 20 lety nám to datum připadalo hrozně vzdálené. Teď ho žijeme a připadá nám to úplně normální. To 2020 je skoro magické datum, bylo hodně používané v literatuře, takže jsme si říkali, že by to mohlo kuchaře zaujmout," řekl Maurer k tématu letošního ročníku.

Řada restaurací použila u jídel názvy filmů či literárních autorů. "Využívají suroviny, které by mohly být potravinami budoucnosti, třeba řasy nebo speciálně upravenou zeleninu, méně mouky nebo naopak větší využívání lokálních zdrojů," řekl Maurer.

K tématu sci-fi podle něj patří odpovědnost vůči planetě i k využívání zdrojů. "Plýtvání v našem světě je obrovské a jedna z věcí, která by měla být posláním do budoucnosti, je to, že jednak by se měly zpracovávat suroviny dokonale bezezbytkově, jednak by se nemělo moc plýtvat i v procesu stravování v restauracích," řekl Maurer. Lidé by se měli například o porce dělit, aby se jídlo nemuselo vyhazovat. V restauracích mnoha zemí je to podle něj už běžné.

Ideou festivalu je zprostředkovat lidem vysokou gastronomii za přijatelnou cenu. V Moravskoslezském kraji tak během festivalu mohou ochutnat například srnčí hřbet v ostravském Zaječickém vinném sklepě, tuňáka marinovaného v portském víně s wakame řasami v opavské restauraci U Tiskárny nebo kachnu v solném roztoku s broskví v ostravské restauraci Bamboo.

Zmíněné amarouny inspirované seriálem Návštěvníci bude mít v nabídce třeba restaurace Na Kraji lesa ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Podrobnější informace najdou zájemci na internetových stránkách maureruv-vyber.cz.