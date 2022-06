Jahody a bubliny - odměna nejen pro děti za vysvědčení

Konec školního roku a letní prázdniny se blíží, nedávno otevřené La Bottega Oaks Deli Bistro v Nebřenicích u Prahy proto připravilo pro všechny děti za jejich studijní snažení a výsledky zaslouženou odměnu. Stejně tak pro jejich rodiče, a to prostřednictvím speciálního jahodového menu z dílny šéfkuchaře Jana Klimenta, které bude servírováno ve dnech 29. června až 3. července. Kdo se pochlubí s vysvědčením, bude jahodově odměněn limonádou a zmrzlinovým pohárem. Všichni si budou moci vyzkoušet bublinové triky a zkusit nafouknout největší bublinu.

"Pro malé návštěvníky budeme mít kromě limonády a zmrzliny připravenu také pinsu s jahodami, creme fraîche a čokoládou či jahody se šlehačkou. Rodiče budou moci vybírat mezi jahodovým gaspachem s jogurtovou granitou a tatarákem z mušlí svatého Jakuba, míchaným listovým salátem s jahodami a sýrem gorgonzola s vlašskými ořechy ve slaném karamelu nebo pečeným mořským vlkem s jahodovou espumou a bazalkovými gnocchi. Vychutnat si budou moci také bubliny jinak, v podání prvotřídního italského prosecca," říká Jan Kliment, šéfkuchař La Bottega Oaks Deli Bistro a dodává: "Se svým týmem jsem připravil toto speciální menu, které kombinuje prvotřídní italskou kuchyni s nejlepšími lokálními produkty. Tento koncept budeme nabízet dlouhodobě, vždy s ohledem na aktuální sezonnost, nyní jsme se spojili s předním regionálním dodavatelem Jahody Kunratice."

Děti si mohou zkusit nafouknout tu největší bublinu a trhnout tím rekord. Bublinář Daniel Kunášek s ní rád pomůže každý den od 10 do 15 hodin. Vyzkoušet si mohou také všechny triky z jeho bublinové dílničky. Užít si mohou také na spoustu další zábavy, připraveny budou omalovánky, pastelky, pexeso, které si odnesou také jako dárek s sebou domů. Uvnitř restaurace budou moci rodiče využít také kompletně vybavený dětský koutek a paní na hlídání.

La Bottega Oaks Deli Bistro nabízí koncept prémiového bistra a obchodu s prvotřídními italskými produkty a surovinami. Denně zde nakoupíte čerstvé pečivo, domácí dezerty, těstoviny, pinsu, stařené steaky, italské sýry, salámy, delikatesy a ochutnáte z široké nabídky italských vín. Návštěvníci si mohou vybrat mezi tradičními italskými pokrmy i specialitami. Vždy se ale budou moci spolehnout na kuchyni založenou na čerstvosti a vysoké kvalitě. La Bottega Oaks Deli Bistro, které je situováno na nově vzniklém náměstí v centrální části Oaks Prague, je otevřeno od pondělí do neděle od 9 do 21 hod.

À la carte menu uspokojí každého, od snídaně přes oběd až po večeři. V letních měsících si lze vychutnat italskou pohodu na terase, barbecue či víkendové brunche. Šéfkuchař Jan Kliment prohloubil své zkušenosti a vybudoval si jméno především v restauracích Allegro a CottoCrudo pražského hotelu Four Seasons. Byl členem týmu, který pro restauraci Allegro v roce 2008 získal michelinskou hvězdu pod vedením šéfkuchaře Andrey Accordiho.

Restaurace La Bottega Deli Oaks Bistro se nachází v Oaks Prague, prémiovém residenčním komplexu v Nebřenicích u Prahy. Bytové a rodinné domy, které zde vznikají jako součást unikátního projektu, v posledních týdnech a měsících rychle rostou. Nedaleko je i golfové hřiště s licencí PGA National, které získalo titul Nejlepší hřiště v České republice, a to hned po jeho otevření dva roky po sobě 2020 a 2021. Hřiště získalo v sedmém ročníku World Golf Awards dvě prestižní mezinárodní ocenění: Europe's Best Golf Course pro nejlepší evropské golfové hřiště roku 2020.