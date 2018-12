Jak vařit chutná a jednoduchá jídla? Ptejte se Pavla Pospíšila

Jak vařit chutná, ale přitom úplně jednoduchá jídla? Jaké to bylo vyhrát první kuchařskou soutěž? Kterými pokrmy potěšit nejbližší během vánočních svátků? Na čem si nejvíce pochutná on sám, nebo co ho nejvíce bavilo při přípravě kuchařky? Ptejte se michelinského šéfkuchaře Pavla Pospíšila. Host bude odpovídat ve středu 12. prosince od 10.00.

Pavel Pospíšil je šéfkuchař, kterému se jako prvnímu Čechovi povedlo získat michelinskou hvězdu. Vystudoval hotelovou školu v Piešťanech, v druhé polovině šedesátých let odjel na roční stáž do Německa, kde později zůstal jako emigrant. Necelých pět let působil jako kuchař v restauraci v Baden­-Badenu, pak si založil za městem vlastní podnik Merkurius. Právě tam získal michelinskou hvězdu. V současné době provozuje restauraci a hotel Krone a vydává knihu svých nejlepších receptů s názvem Moje cesta k Michelinu.

