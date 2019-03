Jarní vinné tipy: k lehkým pokrmům patří svěží vína

Jaro je konečně tady. Lidé si mohou oddychnout od hutných zimních pokrmů a pustit se do odlehčených jídel. Není nad to, vnést do kuchyně svěží vzduch, kde ale najít inspiraci, co na jaře uvařit rodině nebo čím pohostit návštěvu? Přečtěte si tipy na lahodná jídla z jarních surovin a rady sommeliéra, které víno k vybraným pokrmům servírovat.

Jarní kuchyně se nese ve znamení masa z mladých kusů zvířat, čerstvé zeleniny a bylinek. Příprava pochoutek z jehněčího, kůzlečího, kuřecího či telecího masa byla dříve spojena hlavně s oslavou jara a života. Přestože na velkou část jarních tradic už se zapomnělo, pečené mladé maso si dopřejeme i dnes s velkou chutí. Jarní pokrmy ale nejsou jen o výběru masa, důležité je i snoubení s dalšími surovinami. V jarní gastronomii se využívají ingredience, které si lidé v minulosti museli během zimy odepřít, a proto v receptech nechybí bylinky a listová či kořenová zelenina.

K dobrému jídlu neodmyslitelně patří také víno. Podávat vhodně zvolenou odrůdu patří k dovednostem, které by měl dobrý hostitel ovládat. Soulad mezi ingrediencemi a vínem totiž dokáže vytvořit jedinečný gurmánský zážitek. Víno je však před podáváním potřeba nejen dobře skladovat a servírovat, ale i vhodně kombinovat s připravenými pokrmy. "Ideální rovnováha se dá vyjádřit rovnicí: pokrm + nápoj = soulad, tedy komplexní a vyvážený dojem. Je nutné respektovat chuťovou a aromatickou intenzitu pokrmu a vína. Existují dva základní principy snoubení. První je harmonie, která je založená na podobnosti chutí a vůní, které se vzájemně podporují. Kontrast zase staví na vzájemném doplnění chutí a vůní, jež vytvoří vyvážený a komplexní celek," radí hlavní sommeliér skupiny BOHEMIA SEKT David Král.

Hlavička s uzeným jarním kuřátkem Ingredience: • vařené uzené kuře

• vejce

• žemle

• muškátový květ

• cibule

• máslo

• slanina

• droždí

• hrubá mouka

• libeček

• kopřivy

• petrželka

• pažitka

• mléko



Postup: Uvaříme uzené kuře doměkka a necháme vychladnout. Maso obereme a pokrájíme. Předehřejeme troubu na 180 °C a chlebíčkovou formu o objemu 1,2 l vymažeme máslem a vysypeme strouhankou nebo vyložíme pečicím papírem. Žemle nakrájíme na kostky a zvlhčíme v míse vývarem z kuřete. Přidáme kuřecí maso, muškátový́ květ, spařené a nasekané kopřivy, petrželku a další byliny a podle chuti osolíme. V misce utřeme droždí se špetkou cukru a vlažným mlékem a necháme vyběhnout kvásek. K masu a žemlím přidáme vejce a kvásek. Promícháme, těsto přesuneme do připravené formy a necháme kynout 10-15 minut. Pečeme po dobu 45 minut a podáváme teplé nebo studené.



Tip someliéra Davida Krále: Víno Mikulov Sommelier Club Sauvignon pozdní sběr 2017. Zatímco v zimě míváme chuť na plnější červená vína, jaro je časem bílých a růžových svěžích vín, zejména ovocného charakteru, jako je Sauvignon. Tato odrůda výtečně ladí k rybám ve výrazné úpravě, drůbeži a skvěle se hodí třeba k bylinkovým nádivkám. K těmto jarním pokrmům doporučuji Mikulov Sommelier Club Sauvignon pozdní sběr 2017, který má výraznější ovocné aroma, šťavnatou, a přesto harmonickou chuť. Podávejte při teplotě 9 až 11 °C.