Kanadské městečko sní o výrobě nejlepší hořčice na světě

Na první pohled je to obyčejná vesnice, s kostelem a hlavní ulicí. Gravelbourg, ztracený uprostřed kanadských prérií, má ale cosi unikátního: jeho pole jsou hlavní oblastí produkce hořčičných zrnek na světě. A někteří tam sní o tom, že jednoho dne vyhodí ze sedla slavnou dijonskou hořčici.

Abychom se dostali do této malé frankofonní obce o 1200 obyvatelích, musíme z metropole provincie Saskatchewan Reginy jet dvě hodiny autem mezi zemědělskými pozemky, které se ztrácejí v obzoru. Zdá se, že monotónní silnice na tomto mimořádně plochém území kdosi vyměřoval podle pravítka.

V době, kdy se mladí obyvatelé provincie stále více odvracejí od zemědělství a odcházejí do dolů na kalium a uran, hodlá Gravelbourg prosperovat. Obec, založená v roce 1906 čtyřmi bratry z Quebecku, chce být centrem produkce hořčice, pyšní se její starosta Réal Forest.

Kanada je totiž největším světovým producentem hořčice, z níž 50 procent jde na export. Tři čtvrtiny malých hnědých zrnek v zemi rostou právě na polích Saskatchewanu, zejména kolem Gravelbourgu.

Hořčice se v provincii začala pěstovat až ve 40. letech minulého století, zatímco ve východofrancouzském Dijonu, který je historickým srdcem této kultury, tato tradice spadá do 14. století.

A zatímco sídlo burgundských vévodů už zrnka neprodukuje a v roce 2008 přišlo o svou firmu Amora Maille, kterou odkoupil britsko-nizozemský gigant Unilever, Gravelbourg se začíná prosazovat jako metropole hořčice.

"Prodáváme surovinu, která jde jinam a zisk jde také jinam," stěžuje si starosta, který by byl rád, kdyby investoři podpořili místní snahy o rozvoj tohoto sektoru.

