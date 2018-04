"Made in Russia". Ruský McDonald's využije místní brambory

Smažené hranolky v restauracích McDonald's od Moskvy až po Murmansk budou od nynějška z ruských brambor. Sankce, které Spojené státy zavedly proti Rusku, totiž americký řetězec restaurací rychlého občerstvení přiměly používat v Rusku místní brambory. V rozhovoru to řekl šéf společnosti McDonald's Russia Chamzat Chasbulatov.

McDonald's první restauraci v Rusku otevřel už v roce 1990, tedy v dobách, kdy se hroutil Sovětský svaz. Až dosud využíval ruské suroviny pro vše, od sendvičů Big Mac až po kuřecí burgery. Jen v případě hranolků se spoléhal na mražené zboží z Nizozemska a Polska.

"Nebyly tady brambory, které by nám vyhovovaly, pokud jde o kvalitu. Barva, chuť a velikost - to všechno jsou detaily, které jsou pro nás důležité," řekl Chasbulatov.

Propad cen ropy na světových trzích a sankce uvalené na Rusko ze strany Spojených států a dalších západních států kvůli anexi Krymu a dalším sporům tvrdě dopadly na kurz rublu. Kromě toho vedly k obchodním omezením, což byl problém pro veškeré podnikání v Rusku, ať už jde o dovoz či vývoz zboží. "Výkyvy rublu byly jedním z hlavních důvodů našeho zájmu zaměřit se na lokalizaci," řekl Chasbulatov.

Nová továrna u města Lipeck, asi 450 kilometrů jižně od Moskvy, má dodávat zmrazené hranolky z brambor vypěstovaných na místních farmách do 651 jídelen v Rusku v rámci dlouhodobé smlouvy. Podíl místních zdrojů ve výrobcích řetězce tím vzroste na 98 procent.

"Dává nám to stabilnější možnost rozvoje," uvedl Chasbulatov. "Minimalizuje to rizika spjatá s celními a úředními pokyny a zaručuje to stabilní, předvídatelné ceny v rublech," dodal.

Továrnu za 8,7 miliardy rublů (asi 2,9 miliardy Kč) postavila ruská zemědělská skupina Bělaja Dača a nizozemský podnik Lamb Weston Meijer, kteří jsou dlouholetými partnery společnosti McDonald's. Továrna je s to zpracovat 200 tisíc tun brambor ročně.

Rubl se mezitím zotavil, protože ceny ropy, tedy suroviny, která pro Rusko představuje hlavní zdroj příjmu, se z mnohaletých minim v roce 2016 zvýšily. Západní obchodní sankce ale platí dál. Reakce Moskvy zahrnovala zákaz dovozu západních potravin od roku 2014.

"Sankce a protiopatření nejenže ovlivňují naši společnost, ale celý průmysl a ekonomiku. Nicméně, my budeme každopádně pokračovat v rozvoji, v budování nových restaurací a modernizaci těch stávajících," řekl Chasbulatov s tím, že loni McDonald's v Rusku otevřel dalších 41 jídelen. Firma v Rusku má asi 50 tisíc zaměstnanců a více než 160 ruských dodavatelů. Na svém webu uvádí, že každý den obslouží více než milion zákazníků.