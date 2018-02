Mexická tequila zažívá boom, surovina pro ni nestačí dozrávat

Mexický národní nápoj tequila zažívá v posledních letech obrovský boom. Poptávka po této pálence ale roste tak rychle, že surovina pro její výrobu nestačí dozrávat. Trvá totiž zhruba sedm let, než modrá agáve, z níž se tequila vyrábí, doroste do správné kvality, napsal španělský deník El País.

V posledních dvou letech podle listu vzrostla cena mexické tequily asi šestinásobně. Důvodem je kromě stoupající poptávky právě nedostatek zralých agáve. Tequila se dá vyrábět i z mladších rostlin, z nich se ale získá menší množství alkoholu.

Osm z deseti lahví mexické tequily šlo loni na export. Do ciziny bylo vyvezeno 213 milionů litrů této pálenky, z toho asi 80 procent do Spojených států. Američané jsou po Mexičanech největšími konzumenty tequily. Zatímco v Mexiku připadá v roční spotřebě na obyvatele asi litr tequily, v USA je to necelý půllitr na osobu. Třetími největšími konzumenty jsou daleko za Američany Litevci, z nichž každý ročně statisticky vypije jeden a půl deci tohoto nápoje.

V poslední době se pěstitelé modré agáve potýkají také s častými krádežemi na svých farmách. Ve státě Jalisco, který je historickým domovem modré agáve, proto koncem loňského roku zvýšili tresty za krádeže této rostliny na pět až 15 let vězení.

O popularitě tequily svědčí i to, že některé celebrity mají vlastní značku. Svou značku této pálenky si nechal vyrábět v mexickém Jalisku například americký herec George Clooney, který ji ale loni prodal. Vlastní značku tequily má od roku 2009 americký zpěvák Justin Timberlake.

O účincích modré agáve věděli už staří Aztékové, kteří z ní začali dělat nápoj pulque. Ten se vyrábí kvašením šťávy z agáve a dodnes je národním nápojem Mexičanů. Destilovat tequilu ale začali až Španělé v 16. století u obce Tequila. První velkovýrobou proslul don Pedro Sánchez de Tagle, markýz z Altamiry, který je označován za "otce tequily".

Dnes se smí pravá mexická tequila vyrábět pouze v pěti mexických spolkových státech - Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas a Jalisco. Oblast pěstování modré agáve ve státě Jalisco, včetně starodávného průmyslového zařízení na výrobu tequily, je na seznamu světového dědictví UNESCO.