Na Africkém trhu ve Varech lidé ochutnali jackfruity i dračí ovoce

V Lidovém domě v Karlových Varech mohli lidé ochutnat exotické jackfruity, dračí ovoce, papáju nebo maracuju. Trhy s ovocem přímo od farmářů z Afriky a Asie ve městě uspořádala firma Virunga. Z exotických zemí vozí do Česka i čokoládu, kávu nebo koření. V Karlových Varech se trhy setkaly s velkým zájmem.

Některé druhy ovoce mnozí návštěvníci ochutnali na trzích vůbec poprvé. "Jackfruit je obří ovoce. Roste hlavně v Tanzanii, na stromech. Strom má vždycky dva plody, které mají skoro až metr a mohou vážit až 50 kilo. My tady máme jen takové menší kusy, které váží po 20 kilech. Ohledně příchuti - chutná to jako žvýkačka, jako ananas, jako mango, každý v tom cítí něco jiného. Semínka se dají opražit a chutnají jako pražené kaštany," popisoval návštěvníkům brigádník Virungy Jonáš Mrkos.

Z netradičních plodů byl na trzích k dispozici například rambutan, longan, jedno z nejsladších ovocí cherimoya nebo guave. Virunga ale od farmářů z exotických zemí dováží i ananasy, manga, avokáda nebo několik druhů banánů. "Jejich chuť je úplně jiná, než když si koupíte v Česku v supermarketu průmyslově vypěstované. Plody přepravujeme letecky, vždy co nejkratší dobu, většinou z rodinných farem, které nám prodávají své přebytky. Plody jsou dozrálé a nejsou nijak chemicky upravované," řekla spoluzakladatelka projektu Alžběta Smith Kiganda.

S trhy s exotickým ovocem objíždí Virunga celou republiku. V prosinci zavítá třeba do Zlína, do Ostravy, Brna nebo Jihlavy. Farmářské trhy se do jednotlivých měst budou pravidelně vracet, a to přibližně jednou za měsíc.