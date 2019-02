Na Tučný čtvrtek bude 30 restaurací nabízet přídavky zdarma

Do oslav tzv. Tučného čtvrtku, se letos zapojí 30 restaurací z Prahy, Brna a Plzně. Kromě tučných masitých jídel budou dávat zdarma přídavky některých pokrmů, bezedné polévky, dvojité panáky nebo například bůček jako předkrm na účet podniku. Letos se na podpoře oslav domluvily tři velké gastronomické skupiny - Together, Ambiente a La Collezione - s dalšími podniky, například Momoichi, Mr. HotDog nebo v pivovaru Ossegg. Informovali o tom zástupci restaurací. V dalším týdnu nastane Popeleční středa, se kterou přijde půst. Celý seznam restaurací je na webu.

V Lokálech Hamburk, Nad Stromovkou a v brněnském Lokálu U Caipla hostům nabídnou kromě masopustních pochoutek dvojité panáky, restaurace Sia připraví bezednou polévku, v Bruxxu si budou moci hosté přidávat mušle se špekem, dokud nebudou najezení. Brasileira, Café Savoy nebo Kuchyň na Pražském hradě pak chystají speciality z vepřového masa.

Zapojí se také podniky La Bottega - například Bistroteka, Tusarova nebo Linka, kde si hosté budou moci dát navíc zdarma "nášup" polévky a těstovin.

Letos se dohodly na spolupráci tři velké skupiny. "V Kodani jsou podobné spolupráce běžné, a tak jsme si chtěli vyzkoušet, jestli by to fungovalo i u nás," uvedla Tereza Jarčičová z Ambiente.

Tučný čtvrtek se hojně slaví v Polsku, Poláci se vydávají do cukráren a pekáren pro koblihy. Říká se totiž, že kdo v poslední čtvrtek masopustu nesní alespoň jednu, tomu se nepovede dobře. Tučný čtvrtek je předzvěstí toho, že se blíží Popeleční středa a s ní pro křesťany i předvelikonoční půst.

Masopust ve své podstatě sice nemá podle katolické církve nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.

Kdysi panovalo přesvědčení, že v tento den, kterému se občas říká i "tučňák", má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Také v neděli býval oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána.