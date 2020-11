Pálivé papričky zmírňují Usherův syndrom, říká rekordman

Radim Řehůřek z Radošova na Třebíčsku na sobě ověřuje nečekané zdravotní výhody konzumace pálivých papriček. Ve čtvrtek se stal v Pelhřimově v jejich pojídání rekordmanem. Řekl, že už dřív zaznamenal, jak mu papričky mírní projevy nevyléčitelného Usherova syndromu, kvůli kterému přichází o sluch a zrak. Kapky z pálivých papriček a bylin si kape přímo do očí.

Zatímco dřív vnímal jen světlo, nyní dokáže rozeznat obrysy. Překvapeni úspěchem léčby jsou i lékaři, kteří ho pravidelně sledují, řekl novinářům v Pelhřimově Řehůřek.

V sídle Agentury Dobrý den ustavil nový český rekord, když dokázal během deseti minut snít 93 gramů (13 kusů) papriček druhé nejvyšší pálivosti na světě. V takzvané Scovilleho stupnici (SHU) má pálivost papričky hodnotu přes dva miliony. Znamená to, že kapka jejího roztoku musí být rozředěná dvěma miliony kapek vody, aby přestal být pálivý. Feferonky mají hodnotu přibližně 1000 SHU. Pálivost paprik způsobuje alkaloid kapsaicin.

Podle Miroslava Marka z Agentury Dobrý den je Řehůřkův osud příkladem toho, že pojídání papriček nepatří nutně jen do kategorie gastronomické zábavy. "Věc se má jinak. Tenhle příběh nás dovedl k informacím, které souvisejí s léčením i třeba zraku poškozeného nejen Usherovým syndromem," řek Marek.

Ostrá jídla miluje od dětství

Za misku s papričkami usedl osmačtyřicetiletý Řehůřek vybaven kapesníky a potítky, do kterých si utíral orosené čelo. Běžně během konzumace pojídá sýr, který neutralizuje chuť. Mléčná bílkovina navíc odstraňuje kapsaicin, a mírní tak pálivost. Součástí rekordu bylo vynechání veškerého zajídání či zapíjení. Po prvních čtyřech papričkách začal Řehůřek poprvé smrkat. "Přiznám se, že už to pěkně hoří," řekl po dalším snězeném kousku. Když polkl třináctý kus, do konce limitu mu zbývala minuta. "Oheň jako blázen, to už nedám, necháme to na 13, nebudu to hrotit," řekl Řehůřek a otřel si uslzené oči.

Ostrá jídla miloval od dětství, nevadila mu cibule, česnek ani křen. V pojídání pálivých papriček i soutěží, rád testuje ostrosti omáček a jiných dochucovadel. Kvůli chorobě, kterou trpí, jsou pro něj pálivé papričky ale především léčebnou metodou. Jako bývalý zdravotník, který se zajímá i o bylinkaření, připravuje vlastní kapky nebo mazání, která má podle něho blahodárné účinky na cévy a sliznice. Jejich aplikaci konzultuje s několika lékaři. "Jsou překvapeni, že není žádný vedlejší účinek, že to nerozežírá oči, že sliznici trávicí soustavy mám v uvozovkách jako malé dítě," řekl Řehůřek.