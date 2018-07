Dejte si pár piv a střihněte si, radí finský pivovar Putinovi s Trumpem

Mikropivovar RPS Brewing ve středofinském Kuopiu uvařil u příležitosti pondělního summitu prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina speciální várku ležáku. Pivovar, jehož zkratka RPS znamená Rock, Paper, Scissors (Kámen, nůžky, papír), státníkům doporučuje střihnutí jako možnost řešení závažných sporů.

"Víme, jak problémy řešit, věřte tomu, když to říkáme. Nikdo o tom neví více než my," vzkázal pivovar na svém webu Putinovi a Trumpovi. "Pamatujte, že vždycky můžete věci vyřešit jako chlapi s hrou kámen, nůžky, papír," dodal podnik.

Šéf pivovaru Samuli Huuhtanen k tomu dodal, že pár dobrých piv každému vyjednávání jen napomůže. Navíc podle něj prezidenti mohou zajít i do sauny, nepostradatelné součásti finského života, kde případnou dohodu zpečetí.

Lahve upomínkového ležáku, kterých bylo připraveno 10 tisíc kusů, na etiketě vedle vyobrazení Trumpa s Putinem a doporučením ke střihnutí také odkazují sloganem Make Lager Great Again (Vraťme ležáku jeho velikost) na volební heslo amerického prezidenta Make America Great Again (Vraťme Americe její velikost).

