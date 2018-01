Na pivo do jižních Čech. Kraj láká na nové turistické trasy

V jižních Čechách vzniklo šest pivních tras. Jsou do nich zapojeny pivovary například Budvar, Samson, Dudák i řada minipivovarů. Jde o jednu z 12 aktivit programu Jižní Čechy pohodové, který na letošek připravila Jihočeská centrála cestovního ruchu, řekl její ředitel Jaromír Polášek. Mezi další novinky patří deset běžeckých tras nebo pobyty pro myslivce a rybáře z Německa a Rakouska. Cílem je prodloužit pobyty a zvýšit počet přenocování mimo sezonu.

Na šesti pivních trasách mohou turisté ochutnat různá piva a navštívit památky. "Budeme rádi, když nezůstanou v jednom místě a když ochutnají celou paletu piv od světlého po tmavé, od lehkého po těžší. Jde nám o to využít degustační potenciál tohoto kraje, tak jako jižní Morava má své víno," řekl Polášek. Do tras se zapojily pivovary Budvar, Samson, Dudák, Protivín, Regent a řada minipivovarů jako Hluboká, Kvilda, Vyšší Brod, Český Rudolec, Bukovar i táborské Muzeum pivovarnictví.

Na turisty z Německa a Rakouska míří jiná novinka, pobyty pro rybáře a myslivce. "Jezdí na dovolenou ve větší skupině nebo s rodinou. Chlap si jde zastřílet do obory a my ukazujeme věci, které jsou vedle obory, na Hluboké vyjížďky po vodě, kulturní akce, památky. Německo je pro nás jeden z klíčových trhů, je to hodně silné z hlediska finančních možností, zvlášť myslivost: jsou to poměrně dobře situovaní lidé, a když s sebou přivezou, rodinu, stráví tady týdenní pobyty," řekl Polášek.

Další novinkou je deset běžeckých tras. Zájem o ně podle Poláška dokládá obliba běžeckých seriálů v ČR. "Běžci na to trénují, vozí si kecky po dovolené a aktivně si dojedou, aby si mohli proběhnout trasu," uvedl. Centrála nachystala i deset nových tras pro pěší a deset nových cyklotras.

Kraj propaguje i památky, v jižních Čechách pohodových jich nabízí 55, velké i malé. Na seznamu jsou vedle zámků i technické památky, hřbitovy a církevní objekty. Hodně stál o spolupráci zámek Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí. "Už minulou sezonu hodně vystřelili, je to tři roky od rekonstrukce, měli skokový nárůst turistů," řekl Polášek.

Centrála láká i na akce spjaté se 100 lety Československa a na filmová místa, v kraji se natáčelo asi 250 snímků.

Jihočeská centrála cestovního ruchu je od roku 2011 příspěvkovou organizací kraje. Letos dostala na provoz 29 milionů korun, o pět milionů více než loni. Zaměstnává 28 lidí. V Jihočeském kraji se ve třetím čtvrtletí minulého roku ubytovalo 746 655 turistů. Je to meziročně o 2,3 procenta více. Přibyli především zahraniční hosté, jichž se v kraji ubytovalo 202 481.