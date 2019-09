Pivo Pilsner Urquel oslaví festivalem 177. narozeniny

Jednodenním festivalem Pilsner Fest oslaví i letos plzeňské pivo Pilsner Urquel své narozeniny. Uplyne 177 let od chvíle, kdy sládek Josef Groll uvařil 5. října 1842 první várku světlého spodně kvašeného ležáku. Vznikla tak nová pivní kategorie pils, do níž dnes náleží asi 70 procent světové pivní produkce. Na festival, který se kromě areálu pivovaru koná také na náměstí a na propojovací trase mezi oběma místy, přišlo loni padesát tisíc lidí. Podobný počet očekávají pořadatelé i letos 5. října. Návštěvníky lákají na pivo, hudbu, prohlídky pivovaru i gastronomii, řekli novinářům zástupci pivovaru.

"Piva je uvařeno dost a v té nejvyšší kvalitě, připraveno je na 160 kohoutů, ze kterých poteče náš nefiltrovaný ležák," řekl emeritní vrchní sládek Václav Berka. Loni se podle něj vypilo za jeden den více než 400 hektolitrů plzeňského piva. Letos pivovar poprvé pozve na oslavy i jiné pivovary. Prostor dostane šest minipivovarů, které speciálně uvařily vlastní ležáky, i když třeba běžně ležák plzeňského typu nevaří, řekl Berka. Plzeňskému pivu k jeho narozeninám pošlou pozdrav také restaurace z celého světa, které Pilsner Urquell čepují. V šesti velkých stanech budou Prazdroj čepovat výčepní z českých hospod z různých koutů republiky. Ve stanech se bude také odehrávat část hudebního programu.

I dramaturgie doznala změny. Na dvou hlavních scénách, v pivovaru a na náměstí, zajistí program osvědčené, ale ne mainstreamové kapely, řekl Ján Porada ze spolupořádající agentury Yashica. Vystoupí skupiny Lake Malawi, Mydy Rabycat, Iné Kafé, Thom Artway nebo Michal Hrůza a Petr Bende. "Je to takový alternativnější program, ne úplně cílený hlavní proud, aby přilákal co nejvíce návštěvníků čistě na muziku. Chceme, aby lidé hlavně přišli oslavit várku piva," řekl Porada. Harmonikář, rokenrolová kapela či stand up komedie budou bavit lidi i v pivních stanech.

Festival jako každoročně nabídne netradiční prohlídky pivovaru, letos zaměřené na vodárenskou věž, ukázky práce pivovarských bednářů, školu čepování s nejlepšími výčepními, bohatou nabídku občerstvení, po trase z pivovaru na náměstí Mlýnskou strouhou čekají na lidi zábavné hospodské kvízy, brýle s virtuální realitou a vystoupení pouličních umělců z celé Evropy. Na náměstí i v pivovaru zazní v 18:42 společný přípitek. Narazí se k němu speciální dubový sud o objemu 177 litrů. Lidem k přípitku dostanou plechovky ze speciální edice. Vstup na festival je zdarma, z Prahy pojede zvláštní vlak, oslavy začnou v 11 hodin a pokračují do noci.