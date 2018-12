Pivovar Konrad Vratislavice investoval do vlastní linky na plechovky

V Pivovaru Konrad Vratislavice na Liberecku dokončují linku na plnění piva do stále populárnějších plechovek. Investice za více než 70 milionů korun je prakticky hotová, zkušební provoz chtějí v pivovaru zahájit po Novém roce. Řekl to výrobní ředitel Petr Hostaš. Linka by měla být schopna naplnit až 15 000 plechovek za hodinu. Není to první podobná linka v regionu, od loňského podzimu plní pivo do plechovek v Pivovaru Svijany.

Hlavním důvodem investice do vlastní linky na plechovky je podle Hostaše export. "Hlavně ve východních zemích je o plechovkové pivo větší zájem než o to lahvové," řekl. Vratislavický pivovar vyváží zhruba 40 procent své produkce hlavně do Německa a Francie, roste ale odbyt i v Rusku a zemích bývalého Sovětského svazu. I díky rostoucímu exportu podle něj produkce pivovaru stoupá. V letošním roce přesáhne podle předběžných odhadů 142 000 hektolitrů, což představuje meziroční nárůst zhruba o pětinu.

Zvýšený zájem o plechovkové pivo potvrzuje i Český svaz pivovarů a sladoven. Loni už celková produkce piva v plechovkách v Česku dosáhla devíti procent. Letos do konce srpna stoupla spotřeba plechovkového piva na tuzemském trhu o čtvrtinu a export plechovkového piva dokonce o 47 procent. "Náklady na přepravu plechovkového piva jsou podstatně nižší než u skla, proto o něj mají zahraniční odběratelé větší zájem," dodal Hostaš.

Pivovar Vratislavice byl slavnostně otevřen v lednu 1874. Ještě v 90. letech 20. století zaměstnával 400 lidí a ročně vyrobil téměř půl milionu hektolitrů piva. Dnes v něm pracuje zhruba 50 lidí. V roce 1997 se podnik stal součástí společnosti Pražské pivovary a o rok později výroba ve Vratislavicích skončila. Tradiční pivo Vratislav se od té doby vaří v Praze. Když v roce 1999 areál pivovaru koupila společnost HOLS a o rok později obnovila výrobu, musela vytvořit novou značku. Pivo pojmenovala po nástupci knížete Vratislava - Konrad.