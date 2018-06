Praha bude hostit dva festivaly minipivovarů

Na dva festivaly minipivovarů mohou v pátek lidé vyrazit v Praze. Oba potrvají do soboty. Padesátka minipivovarů z Česka bude nabízet svou produkci na náplavce Rašínova nábřeží, 64 českých minipivovarů a tři rakouské se představí v Královské zahradě Pražského hradu. Počet minipivovarů v ČR dlouhodobě stoupá.

Návštěvníci šestého ročníku degustačního festivalu Pivo na Náplavce budou moci ochutnat i speciál uvařený pro tuto akci nazvaný Vltavská čubička. "Vyrobí ho kraslický pivovar Krušnohor - nejoblíbenější pivovar návštěvníků loňského ročníku festivalu - a půjde o svrchně kvašenou pšeničnou osmičku," uvedl ředitel festivalu Jiří Sedláček. V loňském roce na festival přišlo víc než 10.000 lidí.

Stejně jako v předchozích letech se piva budou čepovat výhradně do degustačních sklenic, které budou pořadatelé prodávat v soupravě s festivalovým katalogem, táckem a propiskou za stokorunu. Snaží se tak zabránit plýtvání jednorázovými plastovými kelímky, uvedli. V hudebním doprovodném programu vystoupí třeba skupiny Plastic People of the Universe a FruFru.

Na ochutnávání různých značek a typů piva se zaměřuje také sedmý ročník akce v Královské zahradě. Vstupenek je jako každoročně na každý den z bezpečnostních důvodů 1250, na místě se budou prodávat za 475 korun, což je proti loňsku zdražení o 25 korun. Po zaplacení vstupného je degustace piva zdarma.

Akcí s ochutnávkou piv od malovýrobců je v hlavním městě možné navštívit celou řadu. Festival zaměřený na svrchně kvašená piva v květnu hostilo Karlínské náměstí, 40 minipivovarů se prezentovalo o prvním červnovém víkendu na sedmém ročníku Žižkovského pivobraní. Ve Žlutých lázních se loni na konci září představily minipivovary na Septemberfestu.

Počet českých minipivovarů s výrobou do 10.000 hektolitrů piva ročně dlouhodobě roste rychlostí přibližně jeden týdně. Loni jich přibylo zhruba 50 a nyní jich je víc než 400. Výstav většiny z nich nedosahuje ani 1000 hektolitrů. Pivo z minipivovarů tvoří pouze malý zlomek české spotřeby.