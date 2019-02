Starobrno začalo vařit zelené pivo na Velikonoce. Obsahuje kopřivy

První várku zeleného piva na Zelený čtvrtek uvařili v brněnském pivovaru Starobrno. Receptura jediného speciálu, který v největším jihomoravském pivovaru připravují, zahrnuje bylinný výluh obsahující mimo jiné kopřivu a likér, který pivu dodává zelenou barvu. Ve Starobrně letos velikonoční speciál připravují už počtrnácté.

"Stejně jako v minulých letech uvaříme 4500 hektolitrů zeleného piva pro český trh a 510 hektolitrů pro Slovensko. Už třetím rokem uvařené množství nezvyšujeme, protože pití zeleného piva má být spojené s Velikonocemi a nemělo by být dostupné příliš dlouho po nich," řekl sládek pivovaru Svatopluk Vrzala.

Recept na třináctistupňový speciál znají jen čtyři lidé. Vaří se ze speciálního světlého ječného sladu, odrůdy chmele Žatecký poloraný červeňák a v přesně daný okamžik se do mladinové pánve přidává speciální bylinný výluh. Pivovar prozrazuje pouze to, že jeho součástí je kopřiva a na jednu 500litrovou várku je zapotřebí asi pět litrů výluhu. Po uvaření pivo osm dnů kvasí a několik týdnů dozrává při teplotě kolem jednoho stupně Celsia. Po filtrování se do něj přidává ještě likér kvůli barvě.

Vedení pivovaru na zeleném pivu oceňuje hlavně to, že si jej vychutnají všichni milovníci piva, nejde pouze o gurmánskou specialitu pro opravdové fajnšmekry. "Od jiných speciálů se zelené pivo hodně liší právě svou pitelností, o to se nejvíce snažíme. Aby si k němu našel cestu i běžný konzument," uvedl Milan Schramm, výrobní ředitel společnosti Heineken, která značku Starobrno vlastní.

Heineken je třetí největší česká pivovarnická skupina a její zisk stoupl v roce 2017 zhruba o 23 procent na 206,4 milionu korun. Tržby Heinekenu klesly podle výroční zprávy o 1,7 procenta na 3,13 miliardy korun. Do skupiny patří pivovary Krušovice, Velké Březno a Starobrno. Jednotlivé pivovary samostatné výsledky neuvádějí.