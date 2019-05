V Krkonoších se otvírá pivní stezka, již pošesté

V sobotu zahajuje šestou sezonu Krkonošská pivní stezka. Propojuje horskou turistiku s možností ochutnat piva z pěti lokálních minipivovarů, sdělil mluvčí projektu Jiří Štefek. Krkonošskou pivní stezku bude možné absolvovat do konce září.

"Její slavnostní otevření bude v sobotu 1. června na Krkonošských pivních slavnostech v Jilemnici," uvedl Štefek.

Dvě trasy měří kolem 30 kilometrů. Na čtyřech zastávkách mohou turisté ochutnat piva z pěti pivovarů, a to z Pece pod Sněžkou, pivo Fries z Friesových bud, vrchlabská piva Krkonošský Medvěd a Hendrych a také pivo Trautenberk z Pomezních Bud. Letos vypadl ze seznamu pivovar Paroháč z hřebenové Luční boudy.

"Vzhledem k tomu, že trasa stezky netvoří okruh, mohou turisté svoje putování zahájit jak v Malé Úpě, tak i ve Vrchlabí," uvedl zakladatel Krkonošské pivní stezky, boudař z Friesových bud a provozovatel minipivovaru Fries Karel Polívka. Projekt vymyslel před pěti lety a jeho cílem bylo vytvořit ucelený lokální produkt. Krkonošská pivní stezka má už nyní registrovanou ochrannou známkou a partnery jsou Krkonoše - Svazek měst a obcí a web kudyznudy.cz.

Turisté na každé zastávce, z nichž většina jsou zároveň minipivovary, mohou sbírat razítka do kartičky a tu pak mohou dát do slosování o ceny. "Pokud zvládnou na každé zastávce vypít tamní čepované pivo, dostanou do své kartičky razítko. Po obdržení všech pěti razítek každý účastník v cíli získá otvírák jako malý dárek. Vyplněné kartičky pak zamíří do slosování o hodnotné ceny, které proběhne 10. října," uvedl Polívka.

Trasu lze rozložit do několika dní, ubytování je možné přímo na horských boudách. Více informací lze nalézt na webu.