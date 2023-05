Schweppes představuje nový design i kampaň

Legendární značka nealkoholických nápojů Schweppes mění design svých produktů. Nové moderní etikety více zaujmou a spotřebitelům lépe představí jednotlivé příchutě. Značka zároveň spouští novou kampaň v mediálním prostoru i na sociálních sítích.

Celá řada produktů značky Schweppes - Schweppes Indian Tonic, Schweppes Pink Tonic, Schweppes Bitter Lemon, Schweppes Ginger Ale a Schweppes Citrus Mix - má nový design. Transparentní etikety s větším brandingem upoutají více pozornosti. Nové ilustrace u ochucených variant lépe odliší jednotlivé příchutě. "Díky redesignu mají naše produkty modernější vzhled a v regálech obchodů lépe zaujmou. Zároveň jsme na etiketách minimalizovali množství textu, který nahradily ilustrace, jež jasně odkazují k jednotlivým příchutím. Zákazníci tak budou mít na první pohled jasno, o kterou variantu se jedná," říká Barbora Fotrová, brand manažerka Schweppes.



Společně s designem upravil Schweppes také receptury nápojů, díky tomu jsou nyní ještě více osvěžující. Spotřebitelé si je tak mohou lépe vychutnat i samotné či s pár kostkami ledu. Právě vhodnost Schweppesu pro přímou konzumaci je hlavním tématem nové kampaně, jež představuje redesignovanou řadu. "Stále si držíme claim "I like it like that", lokalizovaný jako "Vychutnej si to podle sebe", který poukazuje na množství situací a příležitostí, jak si lze Schweppes vychutnat. Na rozdíl od prosincové kampaně, která se věnovala hlavně mixologii, jsme se v rámci jarní komunikace zaměřili na vhodnost Schweppesu pro konzumaci "jen tak". Chceme spotřebitelům ukázat, že tonic je skvělý nejen pro přípravu koktejlů, ale výborně chutná i samotný. Je tak skvělou osvěžující volbou například na výlety, grilování nebo piknik," vysvětluje Fotrová.

Kampaň Schweppes odstartovala 1. května a bude probíhat až do konce léta. K této příležitosti připravila značka i nový televizní spot. Kromě klasických médií bude od června kampaň probíhat také v digitálním prostoru. "Po úspěšném pilotu z loňského prosince letos spouštíme plnohodnotnou influencerskou kampaň. Mezi tvářemi podporujícími Schweppes na sociálních sítích se zařadí například Týnuš Třešničková, Tomáš Zástěra či Petr Havránek," doplňuje Fotrová.

Komunikace je zaměřena hlavně na podporu loňské novinky Schweppes Pink Tonicu a legendární klasiky Schweppes Indian Tonicu. Právě ten je po dlouhá léta spotřebiteli po celém světě vnímán jako synonymum tonicu a navazuje na bohatou a jedinečnou tradici započatou v roce 1783 zakladatelem značky a velkým inovátorem Jacobem Schweppem. Schweppes Indian Tonic je vyroben z těch nejkvalitnějších ingrediencí a chininu a obsahuje pouze 100% přírodní aromata.

Nealkoholické nápoje Schweppes jsou k dostání v běžné obchodní síti v PET lahvi ve formátech 0,5l, 1,5l a ve třetinkové plechovce. Ve skleněné lahvi o objemu 0,25l jsou k dispozici také ve vybraných gastronomických zařízeních.

Nový televizní spot je ke zhlédnutí zde:

https://www.youtube.com/watch?v=NZElN9sGu4A