Sušenková roláda s tradičním želatinovým překvapením, které vás vrátí do dětství

Přípravy na Vánoce už pomalu začínají, samozřejmostí je také tradiční pečení štol, vánoček a dalších dobrot. Chcete-li se letos blýsknout originálním cukrovím, které lahodí jak oku, tak i chuťovým buňkám, máme pro vás tip na rychlou roládu, jejíž příprava nezabere více jak 15 minut. Dokonale sladěné chutě oříšků, mandlového likéru a želatinových bonbonů Haribo Szalon Mix potěší každého milovníka sladkého cukroví. Také už cítíte tu lahodnou chuť?

Sušenková roláda s želatinovým překvapením

Ingredience:

2 lísko-oříškové sušenky

4 lžíce Amaretta

150 g másla

Hrst vlašských ořechů

Bonbony Haribo Szalon Mix

Postup:

1. Lísko-oříškové sušenky rozmixujte ideálně do hladka. Použijte tyčový nebo klasický stolní mixér.

2. Sušenkovou drť přendejte do misky a přidejte ořechy, Amaretto a rozpuštěné máslo.

Nakonec přidejte rozbalené bonbony Haribo Szalon Mix - ponechejte je v kuse, vytvoří tak při nakrojení hezkou kresbu.

3. Směs pečlivě smíchejte a dejte do potravinářské fólie, kterou pořádně utáhněte a vytvarujte do požadovaného tvaru - ideálně válečku. Nechte 24 hodin odležet v lednici.

4. Po odležení nakrájejte na plátky, které můžete rovnou servírovat, nebo jednotlivě zabalit jako dáreček.