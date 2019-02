Tři zajímavosti ze světa pizzy. Některé recepty vás možná překvapí

Že už dlouho nebyl žádný důvod k oslavě? Co takhle oslavit Světový den pizzy právě touto oblíbenou pochoutkou? Již léta se objevuje na předních příčkách nejoblíbenějších pokrmů a není divu, vždyť je to nejuniverzálnější pokrm současnosti. Napadlo vás někdy, jak tuto dobrotu konzumují jinde ve světě?



Která je ta nej a kolik jí sníme?



Podle průzkumu damejidlo.cz, je nejoblíbenější pizzou v našich končinách Capricciosa, na druhém místě je sýrová a na třetím místě milovaná a často i nenáviděná Hawaii. Během roku potom této dobroty sníme neuvěřitelných 30 milionů kusů. To už je pořádné číslo, že?



Amerika, země neomezených možností



Že mají Američani zvláštní chutě a kombinace, není žádným překvapením, ale už jste někdy viděli hamburgerovou pizzu? V praxi to vypadá tak, že vršek pizzy je pokryt houskami, pod kterými najdete klasické masové karbanátky, sýr, nakládané okurčičky, kečup a hořčici! Zajímavá je také pizza s burákovým máslem, slaninou a mozzarelou. Mimochodem, prý se prodává velmi dobře! A právě americká značka Cheetos, přišla loni v létě na český trh s ojedinělými křupkami Cheetos Pizzerini! Kukuřičné, nesmažené křupky s příchutí pizzy si vás doslova podmaní!





Pizza? Jedině s majonézou!



Řeč je o Japonsku. V této zemi je pizza považována za exotické jídlo, které zde není rozšířeno tolik, jako v Evropě a jinde po světě. O to více vás ale mohou překvapit suroviny, které na ni v Zemi vycházejícího slunce kladou. Pokud jste gurmáni a rádi experimentujete, tak vás možná potěší, že objednávky jsou zde přijímány na pizzu s majonézou, avokádem, mořskými řasami, se sýrem a medem anebo s bramborami. K mání je i japonská pizza "okonomiyaki", což je slaná palačinka připravovaná na mnoho způsobů, tradičně například se zelím, vejci anebo sýrem.