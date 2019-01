Uvařili jste toho moc? Prodejte jídlo sousedům přes novou aplikaci

Rádi vaříte, ale pravidelně se vám stává, že to přeženete s množstvím připravovaného jídla a pár porcí vám přebývá? Pokud nechcete další tři dny jíst to samé nebo jídlo dokonce vyhazovat, můžete ho prodat sousedům přes novou aplikaci Máme navařeno. Ta umožní sdílet domácí pokrmy nebo výpěstky s lidmi z okolí.



Hlavním cílem aplikace je omezit plýtvání jídlem, které je bohužel v dnešní společnosti hodně rozšířené. Podle některých výzkumů totiž v odpadu skončí až 20-30 procent jídla. Za konceptem aplikace Máme navařeno stojí Jiří Bláha, který chce změnit způsob, jakým budou lidé připravovat oběd nebo večeři pro sebe a své blízké. "Ve svém okolí pozoruji, že lidem chybí čas věnovat se sami sobě a dále se rozvíjet. Hodně času jim bere příprava teplých pokrmů, které mnohdy nakonec stejně zčásti končí v koši. Proto bych chtěl, aby se sdílení jídla brzy stalo běžnou součástí života aktivního moderního člověka," popisuje Jiří Bláha, zakladatel projektu Máme navařeno.





A jak to bude fungovat?

V případě, že něčeho navaříte více, než spotřebujete, jídlo jednoduše vyfotíte, přidáte popisek, cenu, vaši lokalitu a nabídnete ho mezi ostatní uživatele aplikace. Díky tomu nebudete muset nic vyhazovat a za nabídnutou porci jídla ještě dostanete zaplaceno. Nebo naopak vy oceníte čerstvě navařené jídlo od jiného kuchaře ze sousedství. Ale to není vše. Aplikace totiž navíc umožní zadat i poptávku na uvaření konkrétního pokrmu. Když se poštěstí, tak vám na základě vaší poptávky někdo uvaří přesně to, na co máte zrovna chuť. Dále zde bude možné prodávat či nakupovat i domácí produkty, například vajíčka, med, zeleninu atd.

K tomu, aby mohl projekt fungovat přesně podle plánu, v tuto chvíli schází už jen potřebné finance. Ty se Jiří Bláha aktuálně snaží vybrat prostřednictvím sbírky na crowdfundingovém serveru Hithit.cz. "Pro uskutečnění mé vize potřebuji spolupráci dalších šikovných lidí. Peníze, které vyberu na Hithitu, půjdou do naprogramování aplikace. Budu moc rád, když se stanete součástí a pomůžete mi připravit krásnou aplikaci pro sdílení domácího jídla," upřesňuje zakladatel projektu Máme navařeno.