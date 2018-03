Velikonoční speciality: jehněčí kolínko i nádivka trochu jinak

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, pojí se zde pohanské zvyky s oslavami zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Lidové tradice spočívají ve vítání jara a s náboženským svátkem souvisí jen okrajově. Velikonoce připadají na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti. Letos Velikonoční neděle vychází na 1. dubna. U Slovanů a Germánů splynuly tyto svátky s oslavami jara, kdy procitá příroda ze zimního spánku.

Velikonoční nádivka neboli hlavička, řežábek či velikonoční svítek se vždy podávala jako první jídlo po velikonočním půstu. "Suroviny se liší kraj od kraje a rodina od rodiny. Někdo dává mleté maso jiný si zase potrpí na houby, ale vždy by měla obsahovat zelené bylinky - nejčastěji kopřivy," uvádí Karel Špinka, šéfkuchař z OREA Hotelu Horizont.

Jehněčí pečínka patří k Velikonocům stejně jako smažený kapr k Vánocům. Co by to bylo za slavnostní tabuli, kdyby se na ni neobjevil tento vynikající pokrm? "K svátkům jara jednoznačně patří mladé maso, například jehněčí. Moje nejoblíbenější je jehněčí kolínko s bramborovou kaší a medvědím česnekem," doporučuje Michael Kubrt, šéfkuchař z OREA Hotelu Sklář.

K nejmladším symbolům Velikonoc patří zajíc, který je v lidovém povědomí ztotožňován s králíkem. Lidé dlouho věřili, že zajíc nikdy nespí, a tak býval symbolem věčného života a zmrtvýchvstání a byl ztotožňován se vzkříšeným Ježíšem Kristem. Představa, že zajíc snáší hodným dětem barevná vajíčka se rozšířila z protestantského Německa v 17. století převážně do anglosaských zemí. "V našich končinách si na Velikonoce rádi pochutnáme na králičí pečínce nebo kaldounu," říká Karel Špinka.

Jehněčí kolínko s bramborovou kaší a medvědím česnekem

Ingredience:

4 jehněčí kolínka

sůl a drcený pepř

50 ml rostlinného oleje

300 g kořenové zeleniny

150 g cibule

300 ml červeného vína

300 ml demi glace

60 g opražených mandlí

medvědí česnek

citronovou šťávu

hladkolistou petržel

Marináda: 120 ml jogurtu, tymián, rozmarýn, sůl a pepř

Bramborová kaše: 600 g brambor, 80 g másla, mléko a sůl

V misce smícháme jogurt s tymiánem, rozmarýnem, solí a čerstvě drceným pepřem. Do takto připravené marinády naložíme jehněčí kolínka a necháme v lednici 12 hodin marinovat.

Na rozpáleném oleji opečeme kolínka ze všech stran dohněda. Opečené maso vyjmeme. Ve výpeku orestujeme na kostičky nakrájenou kořenovou zeleninu s cibulí. Zalijeme červeným vínem a necháme chvíli redukovat. Když se víno odpaří, přidáme demi glace a vložíme zpět kolínka. Poté doplníme nasekaným rozmarýnem a tymiánem. Přiklopíme a pomalu dusíme v troubě 3-4 hodiny,dokud maso není úplně měkké. Maso vyjmeme a šťávu přecedíme a zbavíme tuku. Podle potřeby zredukujeme nebo naopak zředíme vývarem, abychom dosáhli ideální hustoty. Medvědí česnek a petržel nasekáme najemno a přidáme šťávu z citronu.

Oloupané brambory uvaříme v osolené vodě doměkka. Vodu slijeme a brambory rozšťoucháme nebo rozmixujeme s máslem. "Kaše musí být v této chvíli zcela hladká, bez hrudek, teprve potom přilijeme horké mléko a promícháme na požadovanou konzistenci," radí Michael Kubrt.

Jemný kaldoun (krém) z králíka

Ingredience:

drůbky z 1 králíka

divoké koření

1 vaječný žloutek

150 g kořenové zeleniny

50 g másla

1 menší cibule

50 g hladké mouky

muškátový oříšek

sůl

mletý pepř

smetana na šlehání

80 g širokých nudlí

petrželka

Drůbky řádně očistíme a opláchneme. Dáme do hrnce s osolenou vodou a divokým koření a krátce povaříme. Vzniklou tmavou pěnu odstraníme, přidáme kořenovou zeleninu a vaříme doměkka. Na rozpáleném másle osmahneme najemno nakrájenou cibuli, přidáme mouku a připravíme jíšku. Za stálého míchání přidáme scezený vývar a provaříme asi 20 minut. Poté přidáme na kostičky nakrájenou zeleninu, králičí maso, drůbky a uvařené široké nudle. Na závěr zjemníme smetanou a krátce provaříme. Polévku doplníme nasekanou hladkolistou petrželkou.

Velikonoční nádivka trochu jinak

Ingredience:

400 g bílého toastového chleba

6 vajec

80 g cibule

30 g česneku

80 g listové petržele nebo čerstvých kopřiv

100 g kaštanů

sůl

pepř

400 g mletého králičího masa

200 ml mléka

Vykostíme maso z jednoho králíka, maso nameleme a kosti z něj uchováme. Toustový chléb nakrájíme na kostičky - zhruba 1 cm x 1 cm - a necháme usušit v troubě při 100 °C. Poté je vychladlé vložíme do větší mísy, zalijeme studeným mlékem a necháme nasáknout. Přidáme najemno nakrájenou cibuli, česnek, petržel (nebo kopřivy) a nakrájené kaštany. Oddělíme žloutek od bílku. Žloutky přidáme do směsi a z bílků připravíme pevný sníh. Pak přidáme namleté králičí maso. Důkladně osolíme a opepříme. Vše důkladně promícháme. Vložíme do sádlem vymazané a strouhankou vysypané zapékací formy a pečeme při 160 °C zhruba hodinu až hodinu a deset minut.

"Výhodou této nádivky je, že se může kombinovat s různými druhy masa, jako je kuřecí roláda (místo králičího masa v nádivce doporučuji mletá kuřecí stehna) nebo jarní jehněčí (kde použijeme mleté jehněčí maso). Výraznější chuti nádivky docílíte použitím kopřiv místo petržele," doporučuje Karel Špinka z OREA Hotelu Horizont.

Jarní králičí stehna se zeleninou

Ingredience:

4 kusy králičích stehen

3 mrkve

1 celer

2 cibule

olivový olej

hladká mouka

tymián

Do nízkého širšího hrnce nalijeme olivový olej a necháme rozpálit. Důkladně ze všech stran opečeme osolená a opepřená stehna a poté vyjmeme. Do stejného hrnce vložíme najemno nakrájenou zeleninu asi na půlcentimetrové kostičky a důkladně orestujeme. Přidáme snítky tymiánu a zalijeme vývarem, nejlépe králičím, ale můžeme i kuřecím. "Nedoporučuji vodu, protože i ten nejhorší vývar je lepší než voda," říká Karel Špinka.

Maso podusíme pod poklicí doměkka. Poté ho opatrně vyjmeme z hrnce a zbylý vývar se zeleninou jemně zahustíme světlou jíškou. Tím vytvoříme velmi silnou omáčku i se zeleninovou přílohou.

"K takto připravenému masu se zeleninou doporučuji pečené malé brambory, nejlépe grenaille," uvádí Karel Špinka z OREA Hotelu Horizont. Důkladně omyté brambůrky vložíme do pekáče, polijeme olivovým olejem osolíme a opepříme. Podle chuti můžeme posypat tymiánem nebo rozmarýnem. Pečeme při 150 °C zhruba 40 minut.