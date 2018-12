Bohemia Sekt chce rozšířit plochy vinic na 620 hektarů.

Do roku 2020 chce skupina Bohemia Sekt rozšířit vlastní plochy vinic na 620 hektarů. Příští rok by mělo být vysázeno asi 20 hektarů. Nyní má značka 540 hektarů vinné révy. Problémy jsou ale s nedostatkem vhodných pozemků. Sází se hlavně tradiční odrůdy bílých vín, do výsadby by ale v budoucnu mohl jít i Merlot. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel firmy Ondřej Beránek.

"Vysazování vinic je na Moravě čím dál komplikovanější. Ne proto, že by nám bránily limity EU, ale největším problémem je dostat se k nějakým uceleným pozemkům, které jsou pro pěstování révy vhodné," uvedl ředitel.



Primárně se firma snaží vysazovat bílá vína. "Jednoznačně vidíme i spotřebitelský příklon k těm tradičním moravským odrůdám," řekl Beránek.



Celkový objem sklizně byl letos nadprůměrný. Průměrný výnos vinic by měl být 6,5 tuny na hektar, což je o čtvrtinu více než dlouhodobý průměr. Například v Německu jsou ale výnosy dvojnásobné oproti ČR. Cena hroznů zůstala letos na loňské úrovni. Letošní ročník vín bude charakteristický vyšší cukernatostí, nízkými kyselinami a vysokým pH, což bude mít velmi pozitivní vliv na červená vína.



Bohemia Sekt má zpracováno celkem 14 milionů kilogramů hroznů, což je dosud nejvíce. Firma čeká v letošním roce nárůst tržeb v řádu jednotek procent. Rozhodující bude prosinec, kdy se prodá třetina roční produkce sektů. V ČR je standardem připíjet sektem na úspěšný nový rok.



Firma představila nový design lahví. V letošním roce rovněž pokračuje ve stavbě nového střediska na zpracování hroznů v Mikulově. To by mělo mít kapacitu zpracování osm milionů kilogramů hroznů během jedné sklizně. Celková investice dosáhne 200 milionů z čehož byla letos proinvestována polovina. Zatím byly dokončeny stavební práce. "Ve sklizni ročníku 2020 bychom měli najet na plný provoz," dodal ředitel.



V Česku se loni prodaly sekty v hodnotě 1,43 miliardy korun, vyplývá z údajů agentury Nielsen. Skupina Bohemia Sekt měla loni tržby 1,6 miliardy korun. Prodala více než 16 milionů lahví sektu a šumivých nápojů a přes 11 milionů lahví tichých vín. Značka má 70procentní podíl na trhu sektů v ČR a 14procentní na trhu tichých vín (v lahvi). Letos bude firmě nově konkurovat se svými šumivými nápoji také Cinzano.



Pěstitelé vína v Česku letos zažádali o možnost nově vysadit vinnou révu na 226 hektarech, překročili tak roční kvótu o 48 hektarů. Naprostá většina ze 194 žadatelů je z Moravy, pouze deset z Čech. Od vstupu do Evropské unie platil v Česku zákaz rozšiřování vinic. Opatření mělo vést k tomu, aby v některých evropských státech nevznikaly velké nové plochy vinic s levnějšími produkty, které by kvalitním vinařům kazily ceny. Od předloňského roku se v Česku poprvé mohly rozšířit vinohrady o procento.