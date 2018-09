Do Znojma přijelo za vínem více než 84 tisíc lidí

Znojemské historické vinobraní letos přilákalo podle předběžných propočtů více než 84 tisíc lidí, uvedla vedoucí marketingu Znojemské Besedy Kamila Kolesová. Loni dorazilo asi 81 tisíc příznivců vína. Akce začala v pátek, neděle je pro návštěvníky zdarma.

"Vinobraní opět dokázalo, že je tou nejlepší reklamou pro naše město. Svou atmosférou je nezaměnitelné a nemá v republice konkurenci, což potvrzují i čísla návštěvnosti. Já jsem ale také rád, že vinobraní patří i nám, Znojmákům, jak jsem se mohl o víkendu v ulicích centra přesvědčit," uvedl znojemský starosta Jan Grois (ČSSD).

Čísla ještě nejsou konečná, sčítání stále pokračuje, přesné počty budou známy v následujících dnech. Už nyní je ale zřejmé, že půjde o jeden z nejvydařenějších ročníků. Z velké části tomu podle pořadatelů pomohl i předprodej, který začala už před Vánocemi, byl už sám o sobě největší za poslední roky.

"Z prodeje mám jako organizátor samozřejmě obrovskou radost, co mě ale těšilo ještě víc, byl pohled na zaplněné scény spokojenými milovníky Znojemského historického vinobraní. Když jsem se podíval na Masarykovo náměstí, do posledního místa plného návštěvníků se zdviženými hlavami k obloze, kde celou atmosféru vinobraní dovršil komponovaný ohňostroj, to byla ta pravá odměna," uvedl ředitel Znojemské Besedy František Koudela.

Program letošního 36. ročníku se odehrával na 13 scénách. Historických scén bylo šest, tři scény hudební, na návštěvníky čekaly i vinařské scény. Oproti loňsku organizátoři rozšířili například program Víno všemi smysly, větší kapacitu měla středověká krčma. Ústředním motivem akce ale byl páteční večerní a sobotní denní historický průvod, který čítá 500 účinkujících.