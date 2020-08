Ochutnejte letošní burčák!

Tolik oblíbený mok Čechů můžete právě ochutnat. Jeho sezóna začala, a tak není nač čekat. Chcete si na něm ale opravdu pochutnat? Vybírejte pečlivě a skladujte ho správně, tak aby se nezkazil a "nebouchnul". Jestliže si nejste úplně jistí v kramflecích, přinášíme vám několik rad a tipů, abyste si tuto sezónní specialitu užili co nejvíce.

Burčák - blahodárná laskomina

"Mléko starců" neboli burčák patří k našim unikátům. Najdeme ho ještě v omezených oblastech Rakouska a Slovenska, ale nikde se nastal natolik srdcovou záležitostí jako na Moravě nebo v Čechách. Proces vzniku burčáku není nikterak složitý. Čerstvě vylisovaný vinný mošt po několika dnech zkvasí na mírně alkoholický sladký nápoj, který se pije během poměrně krátkého období. Právě v tomto období obsahuje ideální poměr ještě neprokvašeného přírodního cukru a alkoholu. Možná jste nevěděli, že díky vysokému obsahu kvasinek je zaručena přítomnost vitamínu B, díky čemuž je burčák nejen lahodný ale i zdraví prospěšný. Blahodárně tak působí na vlasy, nehty, pokožku, ale i na nervovou soustavu. Staří vinaři říkají, že burčáku bychom měli vypít tolik, kolik nám v těle koluje krve. Ten pravý burčák obsahuje o trochu více alkoholu než pivo, a proto lékaři nevidí příliš rádi, když se burčák konzumuje po litrech. Právě proto si raději jeho konzumaci rozložte do několika příjemných večerů.

K rozpoznání dobrého burčáku vám poslouží oči

Oproti vínu má burčák výhodu, snadněji poznáme ten dobrý od toho nevydařeného už na první pohled. Správně vyrobený a skladovaný burčák stále kvasí, takže jsou v lahvi nebo sklence dobře zpozorovatelné drobné perličky uvolňujícího oxidu uhličitého. Burčák by měl mít okrovou barvu, může mít i mírně nahnědlé tóny. Neměl by však být příliš kalný, větší množství kalu se totiž objevuje při pozdějších fázích kvašení. Tehdy bývá burčák alkoholičtější a už není tak sladký, svěží a chutný. Tento lahodný mok od poctivého vinaře bývá už v počátku velmi dobře cítit po odrůdě, z které byl vyroben. V jeho vůni by neměla být ani stopa po zápachu hniloby nebo zatuchliny, které svědčí o chybách v procesu výroby! Jestliže bude burčák trochu cítit po droždí nejde o vadu, ale o důkaz činnosti kvasinek. Avšak stále by měl mít svěží chuť a vůni. Dalším důležitým bodem ve výběru, hraje i místo nákupu. Stánky u hlavních silničních tahů mohou sice někdy nabízet i dobrý burčák, ale nejste-li si jisti, že jej bezpečně poznáte, raději zajděte ochutnat a nakoupit do vinotéky nebo přímo k vinaři. Celodenní stání u silnice burčáku určitě nepřidá a trefit se do chvíle, kdy bude skutečně dobrý, bývá loterie.

Skladujte burčák správně

Skladovat burčák je trochu složitější. Po zakoupení ho uskladněte v chladnějším prostředí, tím zpomalíte průběh kvašení a vydrží vám doma o něco déle ve stavu, kdy ho lze konzumovat. Vhodné nádoby jsou takové, které vydrží tlak, proto není úplně ideální sklo. Spíše tedy použijte plastovou nádobu (PET nebo kanystr). Při pokojové teplotě vám burčák dlouho nevydrží, ale v lednici si na něm bez problémů pochutnáte i druhý den. Nejlepší je ale burčák vypít ihned po zakoupení nebo následující den. Jakmile se totiž přehoupne do fáze, kdy již převládá alkohol nad cukrem, tak nebude dobrý.

Kdo by neznal vtipné historky rodiny či přátel o tom, jak burčák "vymaloval" kuchyň nebo bouchnul pod rukama. Burčák se většinou převáží v plastových nádobách a hlavní chyba nastává úplným utažením uzávěru. V tomto případě nemá oxid uhličitý kam unikát a to zapříčiní natlakovaní nádob, že po povolení uzávěru vám veškerý obsah unikne mimo nádobu. Na to je potřeba pamatovat a pokud se vám to stane, otevírejte nádobu venku s pláštěnkou anebo ve sprchovém koutě. A tak si zapamatujte, že plastové lahve s burčákem není dobré úplně uzavírat. Zátku nedotahujte a nechte přetlak CO2 aby mohl unikat a nedošlo k natlakovaní.

Burčák a zákony

• Burčák musí být vyroben pouze z hroznů vypěstovaných a zpracovaných v České republice.

• Burčák se může prodávat pouze od 1. srpna do 30. listopadu.

• Burčák nesmí být prodejci ředěný vodou.

• Při prodeji musí být spotřebitel informován o tom, že se jedná o burčák a kdo je jeho výrobcem.

Jestliže jste propadli kouzlu svěží a sladké chuti burčáku a toužíte ochutnat ten letošní, vydejte se nejen na jižní Moravu, ale i do Čech. Vinaři si pro vás připravili nespočet akcí, kde ho budete mít šanci ochutnat.

