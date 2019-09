Vinobraní na Pražském hradě, oslavy svátku nebo rybí speciality

Poslední zářijový víkend se většina víkendových akcí ponese v duchu oslav svátku svatého Václava, který letos připadá na sobotu. Na zámku Konopiště proběhne prohlídka věže Václavky, kam se návštěvníci běžně nedostanou. Do Jindřichova Hradce můžete zavítat na tradiční jarmark, který potěší širokou paletou kulinářských výrobků. Milovníci vína by si neměli v sobotu nechat ujít oblíbené Svatováclavské vinobraní na Pražském hradě. A pokud se přece jenom chcete vyhnout oslavám svátku, vydejte se do areálu Živá voda v Modré u Velehradu, kde si můžete pochutnat na rybích specialitách.

Na zámku Konopiště proběhnou v sobotu oslavy svátku svatého Václava. Na odpoledne a večer jsou mimořádně připraveny prohlídky věže Václavky od suterénu po krov, tedy míst, kam se návštěvníci jindy nemají možnost dostat. Na prohlídku věže je však nutná předchozí rezervace. Tato věž zůstala zachována z velké části v podobě, jakou měla při zakládání hradu ve 13. století. Nejslavnější vězeň, který v ní pobýval, byl český král Václav IV. Nádvoří zároveň provoní dobré jídlo a pití a program zpestří ukázky středověkých soubojů. V rámci prohlídkových okruhů uvidíte reprezentační a hostinské pokoje, sbírku zbraní a loveckých trofejí i soukromé pokoje Františka Ferdinanda. Na zámku je přístupné také unikátní muzeum sv. Jiří v bývalé barokní oranžerii. Vstupné je 250 korun.

Obyvatelé a návštěvníci Jindřichova Hradce si v sobotu 28. září na náměstí Míru v rámci již pátých Svatováclavských slavností připomenou osobnost jednoho z nejvýznamnějších šiřitelů křesťanství - sv. Václava. Tradiční český jarmark na náměstí Míru je neklamnou známkou toho, že podzim převzal vládu i ve městě nad Nežárkou. Návštěvníci Svatováclavských slavností se mohou těšit na širokou paletu kulinářských výrobků slaných i sladkých chutí, se kterými se přirozeně snoubí košt vína a čerstvého burčáku, jakožto i stánkový prodej koření, šperků, hraček nebo bytového textilu. Jarmareční veselí doplní pestrá živá hudební produkce různých žánrů: lidovky v podání cimbálové i dechové kapely vystřídá v pozdním odpoledni pop & rock. Program začíná v 10 hodin.

Rybářovy žně

Areál Svatováclavské vinice a Villa Richter bude letos 28. září hostit už 12. ročník tradičního Svatováclavského vinobraní na Pražském hradě. K ochutnání budou vzorky významných českých a moravských vinařství a nebude chybět ani burčák, hudba a spousta jídla. Přímo na Pražském hradě se nachází jeden z nejkrásnějších a nejstarších vinohradů v Čechách, jehož počátky sahají až do 10. století a který nese jméno svého zakladatele svatého Václava. Na svátek svatého Václava budou mít návštěvníci možnost seznámit se s víny našich významných vinařství a vychutnat si při sklence vína jedinečný a neopakovatelný výhled na historické jádro města. Program začíná v 11 hodin a potrvá do 18 hodin.

Rybářovy žně aneb prodej kapřích specialit, expozice a hry s rybníkářskou tematikou se uskuteční 28. září v areálu Živá voda v Modré u Velehradu nedaleko Uherského Hradiště. Akce je určena pro širokou veřejnost. Jedná se o tradiční oslavy s ochutnávkou rybích specialit, ukázkami rybníkářské výstroje, potápěčského vystoupení i charitativní prodej výrobků klientů Domova osob se zdravotním postižením z Velehradu. Areál se otevírá v 9 hodin. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s typickými rybářskými pomůckami a činnostmi, které k výlovu patří, vyzkoušet si rybářské vybavení a ochutnat nebo i nakoupit kapří speciality.