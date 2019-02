Vyzkoušejte revoluční ultralehké outdoorové jídlo

Česká značka Adventure Menu již více než 8 let vyrábí 100% přírodní jídlo pro sportovní nadšence, kteří při svých výpravách s batohem na zádech potřebují kvalitní stravu s co nejnižší hmotností. Její sortiment se nyní rozšíří o naprosto převratnou novinku v podobě ultralehkého jídla, které bude sušené novou unikátní technologií. Díky ní si jídlo zachová přirozenou chuť domácího ručně vařeného pokrmu a jeho příprava bude nesmírně jednoduchá - jen se zalije studenou vodou a za 12 minut se díky speciálnímu systému ohřeje a zároveň rehydruje. Novinka je v tuto chvíli v předstihu k zakoupení na Hithitu.



"Chtěli jsme dopřát pořádné poctivé jídlo i těm, kteří na cestách řeší každý gram na zádech. Poslední dva roky jsme intenzivně pracovali na vývoji nové řady produktů. Nyní finišujeme výrobu samotného stroje a implementaci nové technologie, tak aby bylo v polovině roku možné zákazníkům nabídnout kompletní řadu nových ultralehkých outdoorových jídel," popisuje spoluzakladatel značky Radek Slabý.



A v čem je vlastně nová technologie tak unikátní? "Primárně je daleko ekologičtější než běžně používaná lyofilizace (sušení vymražením) a výsledné jídlo si navíc zachovává nutriční hodnoty i přirozenou chuť ručně vařeného jídla. Ročně jeden stroj ušetří až 270 000kWh a jídlo odlehčí až o 70 %. Navíc příprava jídla je extrémně jednoduchá a rychlá," vysvětluje s úsměvem Radek Slabý.





Nová řada ultralehkých outdoorových jídel bude obsahovat 12 různých variant. Na své si tak přijdou nejen masožravci, ale třeba i vegetariáni, vegani nebo lidi s bezlepkovou dietou. K tomu, aby se jídlo dostalo k zákazníkům již v polovině letošního roku, jak je v plánu, by značce Adventure Menu měla dopomoci sbírka na crowdfundingovém serveru Hithit.cz.



"Na Hithitu vybíráme především na pomoc s financováním celého nákupu technologie. Máme za sebou dva roky intenzivního vývoje, který jsme samozřejmě financovali sami, ale to byl jen začátek. Teď teprve přichází ta hlavní část. Každý příspěvek nám pomůže posunout se blíže k vysněnému cíli," dodává Radek Slabý. Pro přispěvatele jsou kromě nových ultralehkých jídel připraveny i odměny jako třeba samoohřev, outdoorové doplňky nebo dobrodružný víkend.

Kromě zajímavých odměn ale značka Adventure Menu nabízí ještě něco navíc. Každý, kdo projekt podpoří si totiž může navrhnout své vlastní jídlo a ten nejlepší recept na konci kampaně vyhraje super cenu! Adventure Menu totiž vítězný pokrm zařadí do svého sortimentu a jeho autor získá poukaz na nákup jídel v hodnotě 10 tisíc korun. Tak co? Půjdete do toho s nimi?