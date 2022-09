Zdravé žitné pečivo, které u vašich chuťových buněk zaboduje!

Jestliže se chcete zaměřit na zdravou stravu, ale představa vyřazení pečiva je pro vás nepředstavitelná, pak je žitné pečivo ideální volbou. Právě díky vysokému podílu žita je pečivo bohaté na vlákninu, která přispívá ke správné činnosti střev v rámci vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

Vsaďte na poctivé české obiloviny a užijte si příjemnou chuť křupavého a nadýchaného pečiva. Je libo zdravé chlebíčky na posezení s přáteli a rodinou? Zvolte například zeleninovou pomazánku s žitnou vekou, a úspěch máte zaručený. Jestliže potřebujete rychlou snídani před odchodem do práce, žitný rohlík nebo chléb vás nejen dostatečně nasytí, ale také dodá dostatek energie!

Vyměňte pšenici za žito

Žitné výrobky jsou ve srovnání s těmi pšeničnými hutnější, a to díky škrobu a dalším polysacharidům, které jsou součástí vlákniny. "Žito je skvělým zdrojem sacharidů a bílkovin, ty přispívají právě ke vzniku hutné struktury těsta. To je také důvod, proč váš žaludek žitné pečivo zaplní více než to klasické," vysvětluje produktový specialista pro pekařské výrobky Edita Čítková ze společnosti Zeelandia.

Když se pečiva nemůžete vzdát

U bílého pečiva dochází k odstraňování klíčku ze zrn, tedy ztrátě většiny zdraví prospěšných látek, naopak u toho žitného klíček zůstává. A právě v něm se nacházejí minerální látky jako například hořčík, draslík, vápník nebo železo a také prospěšné vitaminy B a E. "Konzumace žitného pečiva představuje vhodnější variantu pro všechny milovníky pečiva. Ideální je vždy jej doplnit bílkovinou potravinou (vysokoprocentní šunka, tvrdý sýr do 30 % tuku v sušině, polotučný tvaroh do pomazánky či vejce připravené na malém množství kvalitního oleje), tukem (máslo nebo rostlinné tuky) a zeleninou či ovocem. Získáte tak vyváženou snídani nebo svačinu," říká nutriční terapeutka Miroslava Matějková.

Zdraví na prvním místě

Žito, resp. žitná mouka, obsahuje již zmíněné polysacharidy. Ty při průchodu trávicím traktem "čistí" střevní sliznici. Navíc díky vysokému podílu vlákniny je žitné pečivo vhodné pro lidi s vysokou hladinou cholesterolu a pro diabetiky neboť zpomaluje vstřebávání tuků a cukrů. Včetně toho má kladný vliv na kardiovaskulární systém a napomáhá při redukci tělesné hmotnosti.

Přidejte žitné pečivo na nákupní seznam

Výběr pečiva je u nás všeobecně poměrně široký a je těžké se vyznat v tom, co je pro nás nejlepší volbou. První, co byste při nákupu měli kontrolovat je složení. U baleného pečiva bývá vypsané na obale a u nebaleného na štítku s cenovkou. "Základní pravidlo je sledovat podíl mouky. Procenta jsou značená z celkové hmotnosti použitých mouk. Žitné pečivo by mělo obsahovat ideálně 90 % žitné mouky. Menší podíl už značí, že jde o jiný druh pečiva. Vždy záleží na použitém množství a druhu mouky," radí Čížková.

Déle čerstvé, déle lepší

Jakmile máme pečivo doma, nabízí se otázka: "Jak ho skladovat?" V případě, že je pečivo ještě teplé nebo i jen trochu vlažné, nechte jej před uložením vychladnout. "Doporučuji ho uchovávat při pokojové teplotě, tedy zhruba 18 °C, zabalené do čisté utěrky. Hlavní je nenechat ho vytažené venku, dejte ho raději do chlebníku nebo nějaké vhodné nádoby," doporučuje Čížková.

Další možností, která zabrání vyhazování zbylého pečiva je zamrazení. Jednoduše pečivo vložte do uzavíratelného sáčku a ten dejte do mrazáku. Před konzumací výrobek ohřejte v mikrovlnce či troubě a máte hotovo.

Shrnuto, podtrženo

Žitná mouka je lépe zpracovatelná pro náš trávicí systém, bohatá na vlákninu, minerály a vitaminy a také má nižší glykemický index. Nejlepší na žitném pečivu je, že vás krásně zasytí, dodá energii a je vhodné i při redukčních dietách. Ačkoli se výběr pečiva může zdát složitý, není tomu tak. Jakmile se naučíte, co všechno si u složení pohlídat, bude to pro vás hračka. Dejte tomu chvíli a prostudujte si etikety, určitě nebudete litovat.