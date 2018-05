Jindy nepřístupné malostranské dvorky se otevřely

O víkendu jsou otevřené jindy nepřístupné malostranské dvorky a zahrádky. Na čtrnácti místech si lidé vychutnají kulturní program, pásma básní, výstavy nebo koncerty klasické hudby. Návštěvníky čeká mimořádná atmosféra a architektura zapomenutých pražských zákoutí, řekl organizátor, kavárník Ondřej Kobza.

Akce má upozornit na trvalé vysidlování centra města a na diskutovanou problematiku krátkodobých pronájmů prostřednictvím alternativních platforem typu Airbnb.

"Na Malé Straně trvale žije jen zhruba 3 tisíce lidí, polovina než po revoluci. Místo nich jsou domy plné turistů," uvedl Kobza. "Přicházíme tak o původní kouzlo a ducha Prahy, o půvabné hospůdky a živoucí ulice. Místo nich zůstaly jen předražené restaurace a výlohy se suvenýry," dodal.

Problém vidí mimo jiné v masivně rozšířené oblibě krátkodobých pronájmů. "Město proměněné ve skanzen nebude ve výsledku přitažlivé ani pro turisty," uvedl. Otevřené dvory mají na chvíli symbolicky vrátit starou Prahu běžnému životu.

S fenoménem Airbnb se potýkají nejenom česká města. Řada evropských metropolí začala krátkodobé pronájmy regulovat. O možné úpravě legislativy se diskutuje i v Česku. Jen v Praze 1 je podle odhadu radnice pronajímáno prostřednictvím platforem sdíleného ubytování 3 až 5 tisíc z celkem zhruba 15 tisíc bytů. Problém s pronájmy řeší i magistrát, ale i další turisticky atraktivní města. Například na vylidněné centrum Českého Krumlova, z něhož mizí každodenní život, chce v projektu UNES-CO upozornit umělkyně Kateřina Šedá.

"Je to důležitá věc, mít možnost vstoupit tam, kde jste předtím nikdy nebyli. Až v budoucnu půjdete kolem, budete vědět, co je za zdí, a to vůbec není málo," řekl k víkendovému festivalu otevřených dvorků architekt Adam Gebrian.

Malostranské dvorky se v sobotu a v neděli otevřou lidem podruhé. Loni se akce zúčastnilo zhruba 7 tisíc lidí. Letos na ně čekají otevřené vstupy do dvorů ve Sněmovní, Nerudově nebo Vlašské ulici a na Loretánském náměstí. Tištěný program s veškerými informacemi bude k dispozici na Malostranském náměstí.